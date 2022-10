Guarulhos abre mais 16 polos de vacinação contra a meningocócica C para trabalhadores da saúde

A partir desta quinta-feira (13) Guarulhos passa de oito para 24 polos de vacinação contra a meningocócica C para trabalhadores da saúde. Os novos polos são as UBS São Ricardo, Cavadas, Ponte Grande, Tranquilidade, Continental, Recreio São Jorge, Primavera, Cidade Martins, Carmela, Presidente Dutra, Soberana, Santa Paula, Marcos Freire, Uirapuru, Cumbica (Mario Macca) e Piratininga. A ampliação se deu devido ao repasse de novas doses pelo Governo do Estado.

Os outros oito polos abertos desde o dia 4 de outubro são o Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e as UBS Parque Cecap, Vila Galvão, Jovaia, Seródio, Inocoop, Pimentas e Jurema. Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs. Para se vacinar é necessário apresentar documento com foto e comprovante do exercício da profissão em Guarulhos.

Trabalhadores da saúde

Os trabalhadores da saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, UBS, instituições de longa permanência, clínicas, ambulatórios e laboratórios. Fazem parte desse grupo médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física (que atuam em unidades de saúde), médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Há ainda os trabalhadores de apoio, ou seja, recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Incluem-se ainda os funcionários do serviço funerário que tenham contato com cadáveres. O público-alvo é recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).