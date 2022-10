GCM prende homem por agredir a ex-mulher e descumprir medida protetiva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por agredir fisicamente e ameaçar a ex-companheira na noite desta segunda-feira (10) após invadir sua residência no bairro Tremembé, em São Paulo, descumprindo a medida protetiva que determina seu afastamento da vítima. Assustada, a mulher saiu de casa, abrigou-se em uma loja no limite entre as cidades e acionou o telefone 153.

A ligação foi direcionada para Guarulhos e, apesar de ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha da cidade de São Paulo, os agentes de Guarulhos atenderam prontamente a ocorrência. Uma equipe acompanhou a mulher até a residência e deparou com o agressor, que tentou resistir à abordagem, mas foi contido.

O caso foi levado à 4º Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, onde a autoridade policial deteve o acusado por ameaça, agressão, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

A GCM esclarece que é de comum acordo entre as guardas dos municípios de Guarulhos e São Paulo o apoio no atendimento às ocorrências entre territórios quando for necessária celeridade para a resolução da denúncia e a proteção das vítimas. Essa convenção não fere a jurisdição das corporações e é alinhada constantemente nos cursos e treinamentos das equipes.