Prefeitura oferece aulas gratuitas de samba-rock no Teatro Padre Bento

Palco de grandes concertos e espetáculos teatrais da cidade, o Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade, também oferece ao público aulas gratuitas de samba-rock, ação de formação cultural da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura.

Ministradas pelo orientador Silvane dos Anjos, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h, e às sextas-feiras, das 19h às 21h. Para participar, os interessados devem realizar inscrições no período de 17 a 21 de outubro, presencialmente no Teatro Padre Bento ou pelo telefone (11) 2087-0940, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As aulas têm início no dia 25 de outubro, terça-feira. O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, nº 3, no Jardim Tranquilidade.

Sobre o orientador

Silvane dos Anjos é servidor da Prefeitura de Guarulhos há quase trinta anos, dos quais 14 ministrando aulas de samba-rock em diversos espaços públicos, como o Centro de Referência do Idoso e o Teatro Padre Bento.

O instrutor é um dos pioneiros na cidade a dançar samba-rock, tornando-se figura importante nesse estilo para o município. Silvane tem como companheira e parceira de dança, Sandra Maria Mizael dos Anjos. Casados há 42 anos, apresentam-se em eventos pela cidade de Guarulhos.