Prefeitura faz nova ação de vacinação dos imigrantes afegãos no aeroporto nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (20), a Prefeitura de Guarulhos realizou a quinta ação de vacinação contra covid-19, sarampo e poliomielite dos afegãos que estão no aeroporto internacional de Guarulhos. As ações de imunização têm acontecido em razão do grande número de imigrantes que continua desembarcando no local com visto humanitário concedido pelo governo federal. Até o momento já foram imunizadas mais de 160 pessoas vindas do Afeganistão.

Os imigrantes também estão recebendo acompanhamento médico das condições físicas de gestantes, crianças e idosos no próprio local, sem necessidade de deslocamento à Unidade Básica de Saúde (UBS). O objetivo das ações é prevenir o risco de disseminação de doenças e resguardar a saúde dos refugiados.

Realizada pela Secretaria da Saúde de Guarulhos, a iniciativa contou com participação de profissionais do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Primária à Saúde.