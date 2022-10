2º Sertanejo Weekend, em Foz do Iguaçu (PR), terá Maiara & Maraisa e Israel & Rodolffo

A 2ª edição do Sertanejo Weekend está se aproximando e o line-up completo já foi definido. Além das apresentações principais de Maiara & Maraisa e Israel & Rodolffo, um fim de semana inteiro dedicado à música sertaneja foi preparado para embalar os hóspedes do Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention.

Organizado pela Rodrigo Stocco Produções, após uma bem-sucedida primeira edição com Chitãozinho & Xororó e Fernando & Sorocaba, em Atibaia, chegou a vez de Foz do Iguaçu receber esse festival, que vem conquistando cada vez mais os amantes dos “modões” e dos grandes sucessos do ritmo que embala o Brasil de norte a sul.

Para o festival, que acontecerá entre os dias 4 e 6 de novembro, também estão confirmadas as participações de Bruno Di Marco & Cristiano, Everton & Alex e Douglas Rodrigo.

Programação

Na sexta-feira (4), no Palco SW, um DJ fará o “esquenta” entre as 20h e 21h. Em seguida, a dupla Bruno Di Marco & Cristiano se apresenta aos hóspedes do Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention. Maiara & Maraísa sobem ao palco a partir das 23h.

No sábado (5), no Palco Acqua, localizado em uma das piscinas, a festa começa mais cedo, a partir das 12h, com a apresentação de DJ e o retorno da dupla Bruno Di Marco & Cristiano a partir das 13h, que deverá dar lugar à dupla Everton & Alex a partir das 15h30. A balada continua com DJ animando os hóspedes até por volta das 19h.

No palco SW, já no interior do resort, a noite começa com a animação de um DJ a partir das 20h. Às 21h, Douglas Rodrigues promete uma apresentação marcante. Ele terá a missão de fazer o show que antecede as estrelas da noite, Israel & Rodolffo, que deverão subir ao palco por volta das 23h.

SERVIÇO | SERTANEJO WEEKEND FOZ DO IGUAÇU

Data: de 4 a 6 de novembro de 2022

Local: Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention

Valor do pacote: a partir de R$ 4.400,00 (para dois adultos e até duas crianças hospedadas no mesmo apartamento dos responsáveis)

Forma de pagamento: em até 10x sem juros nos cartões de crédito emitidos no Brasil

Inclui: hospedagem em apartamento de categoria luxo para duas pessoas, check-in dia 4 de novembro a partir das 15h com direito ao jantar, dia 5 de novembro incluso café da manhã, almoço e jantar e check-out no dia 6 de novembro com direito ao café da manhã e ingressos para os shows. Bebidas e consumos extras não incluídos.

Reservas e informações: (45) 2102-3000 (WhatsApp)

E-mail: [email protected]

Site: https://recantocataratasresort.com.br

Acesse: www.rodrigostoccoproducoes.com.br e siga @sertanejoweekend no Instagram.