Festival de Tacos acontece no Memorial da América Latina

Nos próximos dias 12 e 13 de novembro (sábado e domingo), das 11h às 21h, acontece a celebração da Fiesta de Día de Muertos no Memorial da América Latina. Nos mesmos dias, será realizado o Festival de Tacos, com uma enorme variedade desse que é um dos ícones da gastronomia do México.

Para saborear essa típica comida mexicana, o público contará com dezenas de expositores exclusivos desse prato. Com preços a partir de R$ 25,00, vai dar para experimentar variados sabores de tacos. No cardápio do festival, tacos de carne bovina, suína e de frango, e até opções vegetarianas.

A programação gastronômica da Festa do Día de Muertos inclui ainda mais delícias mexicanas. O público também vai encontrar por lá guacamoles, burritos, quesadillas, nachos, tortillas, tostitaco, entre outras delícias. Para beber, não faltarão as populares margaritas, mojitos, pinãs coladas, entre outras opções com sabores típicos do México.

Para aqueles que não abrem mão de outros tipos de culinária, o evento no Memorial também terá espaços com opções de comida baiana, comida oriental, entre outras. Hambúrgueres, pasteis, crepes, além de sorvetes e doces também estarão disponíveis nessa festa. Além das cervejas mexicanas, o público também terá uma vasta oferta de cervejas artesanais, com preços a partir de R$ 12,00 (copo de 300 ml).

Tradição mexicana

Com entrada gratuita, a Fiesta de Día de Muertos, realizada no Memorial da América Latina desde 2018, remete à tradição mexicana de homenagear os que partiram. Um momento especial em que os antepassados se reencontram com os vivos por meio de uma grande celebração à vida, em um banquete de milhares de sabores, cores, música e alegria.

O público poderá assistir, gratuitamente, danças e apresentações musicais, entre outras manifestações artísticas. O ponto alto desse evento será uma homenagem às vítimas da Covid-19.

O evento em São Paulo é considerado, pelo Consulado Geral do México, a maior comemoração ao Día de Muertos fora daquele país, acontecendo em apenas um final de semana. Nesses dois dias de festa, o evento reunirá mais de 60 mil pessoas, oito grupos artísticos e três toneladas de gastronomia mexicana.

Apresentações musicais, a presença dos tradicionais mariachis, danças típicas, feira de artesanato, além de exposições de altares, realização de lucha libre, concursos de fantasias estão dentro da programação ao longo do evento. A festa é voltada para toda a família e para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais da rica cultura mexicana.

Homenagem

A exposição de altares é um dos destaques do evento. Importantes elementos da cultura mexicana, os altares reverenciam e destacam as características mais relevantes daqueles que partiram, em formatos de verdadeiras obras de arte.

Haverá altares com oferendas em memória dos falecidos. Este ano, a homenagem principal será para as quase 700 mil vítimas da pandemia do coronavírus no Brasil.

Com a organização do Consulado Geral do México no Brasil em São Paulo e curadoria de Arthur Jorge, estarão expostos sete altares no evento deste ano. Um altar do Memorial, outro das Mexicanas em São Paulo (MESP) e cinco altares produzidos nas oficinas das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza.

As apresentações de Lucha Libre (luta livre) prometem ser muito concorridas, reunindo torcidas em torno de um ringue que ficará montado na área do evento, com uma série de lutas programadas ao longo do sábado e domingo.

Entre as diversas atrações dessa festa, uma que também faz muito sucesso com o público é a maquiagem artística com a temática do Día de Muertos. A criatividade e as cores vibrantes ficam estampadas nos rostos dos participantes do evento.

Dentro ainda da programação do Memorial, haverá também concursos de fantasias. Nas categorias infantil, juvenil e adulto, serão escolhidas as melhores fantasias exclusivamente com temas relacionados à cultura mexicana e à Fiesta de Día de Muertos, com prêmios diversos, entre os quais kit tequila Jose Cuervo.

Crianças

O evento é um programa para toda a família. As crianças, por exemplo, terão um espaço especial kids com várias opções de brinquedos, com preços a partir de R$ 10,00. Os pequenos poderão brincar com chute ao gol, cama elástica, tobogã, tiro ao alvo, pescaria, cavalaria, chapéu mexicano, entre outros brinquedos.

É bom lembrar que a criançada também poderá participar do Concurso de Fantasias do Día de Muertos. Realizado no sábado, das 18h às 19h15, a competição vai eleger a fantasia mais bonita e criativa para crianças de 3 a 10 anos, na categoria infantil, e de 11 a 17 anos, na categoria juvenil.

Grátis

A entrada para o evento é grátis, pelos portões 08, 09 e 12. O acesso ao Memorial da América Latina pode ser feito pela estação Barra Funda do Metrô (Linha Vermelha), a menos de 200 metros do local.

Também há diversas linhas de ônibus que passam em frente ao Memorial. Quem for de carro, terá opção de estacionamento terceirizado com acesso pelo portão 15.

O Memorial da América Latina garante infraestrutura completa aos frequentadores, incluindo banheiros, posto médico e fraldários. O público que for ao Festival vai contar com centenas de mesas disponíveis, garantindo muita comodidade e conforto.

Animais de estimação também são muito bem-vindos. A Festa de Día de Muertos e Festival de Tacos no Memorial será totalmente pet friendly.

Serviço

Fiesta de Día de Muertos e Festival de Tacos

Quando: 12 e 13 de novembro (sábado e domingo), das 11h às 21h

Onde: Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda

Grátis:Portões08, 09 e 12

Estacionamento: Portão 15

Mais informações: Acesse o site