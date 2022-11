Novembro Negro começa nesta sexta-feira com lançamento da Cartilha Quesito Raça/Cor

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria da Igualdade Racial, apresenta a programação do Novembro Negro – tradicional calendário de atividades e eventos realizados ao longo de todo o mês, para reflexão e debate do racismo e da promoção da igualdade racial na sociedade. A primeira ação acontece nesta sexta-feira (4), às 14h, com o lançamento da Cartilha Quesito Raça/Cor, no auditório da Secretaria de Educação (rua Claudino Barbosa, 313, Macedo).

A cerimônia de abertura oficial do Novembro Negro ocorrerá na próxima quinta-feira (9), às 8h, no Teatro Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo). Na sequência, será ministrada a palestra O Papel das Forças de Segurança Pública na Construção de uma Cidade Antirracista, pelo ouvidor das Polícias do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, advogado criminalista, especialista em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito (EPD) e em gestão pública pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

20 de novembro

No Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, referência à morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares e à luta de resistência do negro à escravidão, acontecerá a 17ª Marcha da Consciência Negra em Guarulhos.

A concentração será no Marco da Consciência Negra, localizado entre as ruas Lucila, Anita Guastini Eiras e Arminda de Lima (próximo à praça dos Estudantes). A passeata percorrerá as principais vias do Centro, destacando os pontos históricos da presença negra no município.

A Subsecretaria da Igualdade Racial integra a Secretaria de Direitos Humanos.

Programação

04/11 – às 14h – Lançamento da cartilha Quesito Raça/Cor

A partir do Decreto Municipal nº 39.235 de 14 de julho de 2022, que institui a obrigatoriedade de coleta do quesito raça/cor no âmbito da administração pública municipal, a Subsecretaria da Igualdade Racial realizará atividade de sensibilização de servidores públicos com a presença do Prof. Dr. Jefferson Mariano, que ministrará a palestra A importância da coleta do quesito raça/cor nas políticas públicas.

Local: auditório da Secretaria de Educação (rua Claudino Barbosa, 313 , Macedo)

09/11 – das 8h às 12h – Abertura oficial do Novembro Negro

Palestra O Papel das Forças de Segurança Pública na Construção de uma Cidade Antirracista, com o ouvidor das Polícias do Estado de São Paulo, Eliseu Soares Lopes, advogado criminalista, especialista em direito constitucional e administrativo pela Escola Paulista de Direito (EPD) e em gestão pública pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Local: Teatro Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734, Macedo)

12/11 – às 19h – Peça teatral “Eu e Ela: Visita à Carolina Maria de Jesus”

Apresentado e criado pela atriz Dirce Thomaz, o monólogo mostra a vida da escritora Carolina Maria de Jesus, trajetória repleta de luta, superação e sofrimento descrita obra-diário “Quarto de Despejo”, lançado em 1960, no qual relata sua vivência como moradora de favela, mãe e catadora de papel.

Local: Teatro Adamastor (av. Monteiro Lobato, 734, Macedo)

Entrada gratuita – Ingressos disponíveis na plataforma Sympla (www.sympla.com.br)

19/11 – das 11h às 20h – Festival Cultural de Artes Negras

Festa Preta – Apresentações culturais, música, dança, entre outras.

Feira de Empreendedorismo Negro – Venda de artesanato e serviços.

Entrada gratuita

Local: tenda do Bosque Maia (av. Paulo Faccini, s/n, Centro)

20/11 – das 8h às 12h – 17ª Marcha da Consciência Negra

O ato terá concentração às 9h no Marco da Consciência Negra, localizado na confluência das ruas Lucila, Anita Guastini Eiras e Arminda de Lima (próximo à Praça dos Estudantes) e percorrerá as principais ruas da região central, destacando os pontos históricos da presença negra na cidade

23/11 – às 18h – Tecnologia Africana – Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente

Palestra ministrada pelo professor Carlos Eduardo Dias Machado, bacharel e mestre em história social pela USP, atuando principalmente nos temas branquidade, políticas públicas, negros, relações raciais, negros na ciência, tecnologia e inovação, ações afirmativas, diáspora africana e história da África.

Local: Sesc Guarulhos (rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo)

Entrada Gratuita – Ingressos disponíveis na plataforma Sympla (www.sympla.com.br)

29/11 – às 19h – Palestra: Racismo Religioso (transmissão ao vivo pelo YouTube)

Abordagem jurídica e social do racismo religioso como instrumento propagador de intolerância e da discriminação, com a doutoranda e graduada em direito pela USP, Milene Santos, mestre em Direito, Estado e Constituição (Unb), membro da Rede de Enfrentamento ao Racismo do MP-SP e autora do Livro “Intolerância Religiosa: do Proselitismo ao Discurso de Ódio”.

Debatedora: advogada membro efetivo da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB/Guarulhos Meire de Andrade Alves, pós-graduada em direito público pela Universidade Estácio de Sá e em Legislativo, Controle Externo e Orçamento Público, pela Escola de Contas do Tribunal de Contas da Cidade de São Paulo.

A palestra será transmitida pelo canal da 57ª Subseção OAB/ Guarulhos no YouTube.

30/11 – às 18h – Prêmio Abdias do Nascimento

Premiação de Boas Práticas na Temática Étnico Racial

Local: Teatro Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo)

07/12 – 9h às 17h – Semana de Direitos Humanos

Atividade de formação Reconhecimento do Racismo para a Proteção de Crianças e de Adolescentes, ministrada pela Subsecretaria da Igualdade Racial para o Conselho Tutelar de Guarulhos

Local: Sesc Guarulhos (rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo)