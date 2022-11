Van do CadÚnico atende no Jardim Acácio a partir da próxima terça-feira

Para dar auxílio à agenda de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social – Cras Acácio, a Van do CadÚnico atenderá no bairro a partir da próxima terça-feira (8) até 18 de novembro. A população pode buscar atendimento do equipamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A unidade, instalada na rua Maria Luísa Périco, 177, atenderá mediante entrega de 60 senhas diárias. No dias 14 e 15, por conta do feriado da Proclamação da República, não haverá atendimento nem no Cras e nem na Van do CadÚnico.

Documentos

Para ser atendido na Van do CadÚnico é necessário apresentar os seguintes documentos pessoais e dos familiares:

Adultos: RG, CPF, Certidão de Casamento, Carteira de Trabalho, último holerite (caso tenha) Carteira de Trabalho e Previdência Social, Título Eleitoral, conta de luz (mesmo que não esteja no próprio nome) e UBS de referência.

Crianças e adolescentes: RG, CPF, Certidão de Nascimento, nome da escola e série que cursa.