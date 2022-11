Guarulhos prorroga campanha de multivacinação até 30 de novembro

A Prefeitura de Guarulhos anunciou nesta quinta-feira (3) a prorrogação até o próximo dia 30 de novembro da campanha de multivacinação com ênfase na imunização contra a paralisia infantil (poliomielite). A medida segue orientação da Secretaria Estadual da Saúde e visa ampliar a cobertura vacinal contra doenças imunopreveníveis, bem como a atualizar a Caderneta de Vacinação de crianças e jovens até 15 anos de idade.

Além da vacina contra a pólio, também estarão disponíveis os demais imunizantes que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, como as vacinas contra meningite, sarampo, caxumba e rubéola (SCR), febre amarela, hepatite B, entre outras.

Esta é a terceira prorrogação do prazo do período da multivacinação iniciado em 8 de agosto. A primeira ocorreu entre 10 e 30 de setembro, porém, com a baixa adesão nacional, um novo período, desta vez entre os dias 1º e 31 de outubro, foi estipulado. “Agora entramos no terceiro período para sensibilizar os pais a regularizarem a situação dos filhos que têm doses em atraso. É fundamental que os responsáveis observem a caderneta de vacina e procurem a UBS de referência para que seja feita a conferência do documento e aplicado o imunizante que a criança precisar”, explica o secretário da Saúde, Ricardo Rui.

A campanha prossegue nas 69 UBS da cidade (veja a relação de endereços neste link https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.) e no Ambulatório da Criança, na rua Osvaldo Cruz, 151, no Centro.