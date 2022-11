Prefeitura realiza ação de combate ao mosquito transmissor da dengue em cemitérios

Nesta quarta-feira (2), Dia de Finados, a Prefeitura de Guarulhos promoveu ação de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, do zikavírus e da chikungunya, nos quatro cemitérios públicos da cidade. Sete agentes de serviços de saúde do Departamento de Vigilância em Saúde e três biólogos fizeram orientações a visitantes e funcionários dos cemitérios São João Batista (Centro), São Judas Tadeu (Picanço), Necrópole de Campo Santos (Vila Rio de Janeiro) e Nossa Senhora do Bonsucesso (Bonsucesso) sobre os cuidados necessários para eliminar possíveis criadouros do mosquito.

Os profissionais orientaram os visitantes a retirarem embalagens plásticas dos vasos de flores e a descartá-las no lugar indicado, já que o material, bem como os suportes para velas colocadas nos túmulos e os copos descartáveis, pode servir de criadouro para as larvas do mosquito.

Os agentes também destacaram a importância da preferência por flores plantadas em vasos com terra ou areia e a substituição das flores naturais pelas artificiais, para evitar o acúmulo de água.

A gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos, Karen Avilez, explicou que as chuvas constantes e o aumento das temperaturas transformam qualquer recipiente que acumula água em um local propício para a proliferação Aedes aegypti.“Orientamos a todos que fiquem atentos e não deixem acumular água em nenhum lugar”, ressaltou Karen, que ainda afirmou que os cemitérios municipais são pontos estratégicos de combate às arboviroses e, por isso, são monitorados mensalmente pela equipe de agentes de serviços de saúde.