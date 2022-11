Riviera de São Lourenço entra em clima de verão

A Riviera de São Lourenço, no Litoral Norte paulista, está decorada para as festas de fim de ano e apresenta ampla e atraente programação. Os moradores e visitantes poderão conhecer as atrações e participar da agenda de atividades com conforto e segurança.

A decoração natalina busca encantar quem passa pelas praças da Riviera. Foram aplicadas mais de 200 mil luzinhas e dois mil metros de fita de led, com a novidade da iluminação dos coqueiros localizados em frente ao Riviera Shopping. O projeto é da arquiteta e paisagista Luciana Coelho, com patrocínio da Sobloco e Associação dos Amigos da Riviera. As luzes estarão acesas até o dia 6 de janeiro de 2023, Dia de Reis, como manda a tradição.

Riviera Shopping

O centro de compras mais charmoso do litoral também entrou no clima de Natal. Foram instaladas cerca de três mil lâmpadas e 350 metros de cascatas luminosas, além de árvores de Natal, trenas e balões, informa Luciana Coelho, também responsável pela decoração do Shopping. A visita do Papai Noel é esperada no dia 9 de dezembro para interação com as crianças, e também no dia 10, e de 16 a 24, sempre das 19h30 às 21h30. Atrações especiais com personagens e presépio vivo estão programadas para os dias 10 e 23 de dezembro.

O Riviera Shopping possui 52 lojas e 15 quiosques de roupas e acessórios, esportes, livraria, drogaria, perfumaria, moda feminina, masculina e infantil, lojas de decoração, praça de alimentação, além de pista de boliche e espaço infantil. O shopping oferece oportunidades imperdíveis de compras. Informações: (13) 3316-6033.

De domingo a quinta-feira

Lojas e quiosques: das 10h às 22h

Alimentação: das 12h às 22h

Cafeteria e banca: das 8h às 22h

Farmácia: das 8h às 0h

De sexta-feira a sábado

Lojas e quiosques: das 10h às 23h

Alimentação: das 12h às 23h

Cafeteria e banca: das 8h às 23h

Farmácia: das 8h às 0h

Vila na Praia

O verão 2023 contará com mais uma edição do maior evento de entretenimento do litoral, o Vila na Praia, em sua 19ª edição. Um espaço aberto com 10 mil metros quadrados, que traz opções gastronômicas, compras, recreação infantil, oficinas e uma ampla programação musical.

Data: de 16 de dezembro a 29 de janeiro de 2023

Local: Av. da Riviera, em frente ao shopping.

Boas-vindas ao ano novo

Após dois anos sem a tradicional queima de fogos de artifício na Riviera por restrições da pandemia, a celebração será retomada. O espetáculo será realizado por uma empresa especializada com aval de autoridades públicas do município, Corpo de Bombeiro e Exército.

O show dos fogos “silenciosos” será realizado na área da praia em frente ao módulo 5, após a clássica contagem regressiva à meia-noite do dia 31 de dezembro. Conforme a tradição, serão 10 minutos de apresentação com fogos que queimam gradativamente.

Data: noite de 31 de dezembro

Local: orla da praia, em frente ao módulo 5