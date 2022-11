Guarulhos se destaca no serviço de acolhimento a migrantes

Na última quinta-feira (17) as equipes de educação ambiental e de formação da Secretaria de Educação de Guarulhos promoveram ações pedagógicas para a vivência dos acolhidos pela Residência Transitória Todos Irmãos para Migrantes e Refugiados. A ação, realizada em parceria com a Cáritas Diocesana de Guarulhos, objetivou promover maior integração e trazer leveza para a experiência dos migrantes na cidade.

Considerando um cenário de aumento do número de migrantes que chegaram ao país nos últimos meses, principalmente afegãos, o que tem impactado também o município, a cidade de Guarulhos vem se destacando no serviço de acolhimento das famílias e no preparo de um local especialmente destinado ao seu atendimento, ação gerenciada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social em parceria com a Cáritas e com o apoio do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

“A Secretaria de Educação está conectada às políticas públicas relacionadas à migração e ao enfrentamento do tráfico de pessoas a fim de melhor gerir e implementar ações fundadas em princípios dos direitos humanos, posicionando-se contra toda e qualquer forma de preconceito e discriminação”, observou Fábia Costa, subsecretária da pasta.

Brincar é um ato fundamental

As ações pedagógicas promovidas pela Secretaria de Educação partiram da premissa de que o brincar é um ato fundamental na existência humana, entendido como um modo de ser e estar no mundo no qual são construídos sentidos, fantasias e representações. A atividade aconteceu na praça ao lado da pasta e, no ambiente externo, proporcionou experiências, sensações e sentidos com elementos da natureza local, favorecendo a imaginação.

Foram promovidas brincadeiras de roda com cantigas da cultura popular brasileira. Houve muita troca de experiências e as crianças ensinaram algumas de suas cantigas de roda e também danças típicas.

“A experiência foi especial. Apesar da diferença linguística, pois as crianças falam persa e um pouco de inglês, as brincadeiras como expressão de uma linguagem própria dos pequenos provaram que é possível unir gerações e culturas diferentes”, disse Ana Paula Lucio Souto Ferreira, coordenadora de programas educacionais da Secretaria de Educação, que acompanhou a ação.

Dentre as ações propostas que serão realizadas periodicamente, além de atividades lúdicas, estão previstas palestras para as famílias sobre hábitos de higiene e cuidados básicos pessoais pelo programa Saúde na Escola.

Chegada dos afegãos no Brasil e atendimento emergencial

De janeiro a outubro de 2022 a Prefeitura de Guarulhos, por meio do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, já atendeu mais de 1,3 mil afegãos que chegaram ao Brasil no aeroporto internacional. Eles desembarcaram no país com visto humanitário concedido pelo governo federal. Enquanto estão no aeroporto, a municipalidade garante a alimentação diária de todos com café da manhã, almoço e jantar, além de fornecer água e cobertores.

Além disso, por conta da alta demanda, Guarulhos abriu emergencialmente no dia 10 de agosto a já citada Residência Transitória Todos Irmãos para Migrantes e Refugiados, com capacidade para abrigar 27 pessoas. No início do mês de outubro, para acolher algumas famílias com idosos, deficientes e grávidas que estavam no aeroporto, foram abertas mais 20 vagas.

Como se voluntariar

Para aqueles que desejam trabalhar como voluntário, seja com os afegãos ou em qualquer outro serviço, é necessário entrar em contato com a Central de Voluntariado de Guarulhos pelo WhatsApp (11) 99637-2799.