Gol distribuirá latas de vinhos em voos internacionais

A Lovin’ Wine, maior startup de vinhos enlatados do Brasil, acaba de se tornar parceira da Gol Linhas Aéreas, numa iniciativa que vai agradar os apreciadores de vinhos e passageiros em geral.

No mês de dezembro, a marca vai distribuir 1000 latas de vinhos premium Red Wine e do espumante Brut White aos passageiros dos voos que partem de Guarulhos para Punta Cana e Buenos Aires, na Argentina.

Ademais, também serão entregues latinhas de Lovin’ para os voos que saem de Brasília para Orlando, Miami e Cancun no mês de Janeiro.

A proposta é mostrar que os vinhos em lata da Lovin’ são versáteis e descomplicados para consumir. Os passageiros terão a experiência de apreciar um produtos prático e delicioso, comprovando a liberdade total de consumirem a bebida onde quiserem.

Red Wine

O Red Wine é um vinho tinto seco, perfeito para esquentar noites frias e harmonizar naquela comemoração especial em família. Com a quantidade perfeita e acidez equilibrada, esse vinho irá te impressionar com seu aroma frutado de morango e sua leveza. É fresco e jovem, com um toque de ervas. Esse Merlot é super encorpado e sofisticado, e tem uma coloração linda de rubi com reflexos violeta que é apaixonante.

Brut White

O Brut White é o match perfeito para momentos leves e alegres. Tem sabor frutado de maçã verde e um aroma de frutas cítrico, é a versão do espumante clássico com a praticidade Lovin’. Essa junção de Chardonnay e Riesling italiano super refrescante e gaseificado com certeza irá te conquistar e é a escolha certa para os momentos que precisam de um espumante para celebrar.