Escritor lança livro infantil gratuito

O jornalista, escritor romancista, poeta e ilustrador, Diego Calvo, que atuou em Guarulhos, lançou seu primeiro livro infantil digital “Sem Medo do Escuro”, pela editora C5 Livros e está disponibilizando a obra de forma gratuita para download em PDF.

“Eu e a C5 Livros lançamos o projeto Infância com Letras, que visa ampliar o acesso das crianças ao universo da leitura. A ideia é que os pais baixem o livro e leiam para seus filhos pelo celular mesmo. Se preferirem podem usar tablet ou Kindle”, diz o autor.

Calvo, que escreveu e ilustrou as páginas do livro, diz que a história foi inspirada em seu filho Miguel: “Ele era pequeno e morria de medo do escuro, então dei um ursinho para fazer companhia a ele”, conta.

O livro é escrito em sonetos com sete silabas fonéticas por linha e ilustrado com muita cor: “Apesar de eu ter usado o estilo clássico pra escrever, a história conta com palavras e imagens de fácil compreensão por parte dos pais e das crianças. Ou seja, é acessível e já prepara para poesias e livros mais complexos”.

Para receber o livro, basta mandar um whatsapp para o número 11 961520075, escrevendo a frase da campanha “Infância com Letras” e receberá um link para baixar o arquivo.

Já experimentado, Diego Calvo publicou outros livros, mas para o público jovem/adulto. São eles: “Ensina-me a Voar” em 2015, “Vicarius” em 2019 e “Feliz Ano Zero” este ano. “A leitura transformou a minha vida e quero passar isso adiante”, concluiu.