Com equipe de transição, Câmara inicia o processo de mudança de gestão

Uma equipe de transição foi formada no Legislativo Guarulhense com a intenção realizar a mudança de gestão do atual presidente Martello (PDT) para o presidente eleito Ticiano Americano (Cidadania). A primeira reunião desse grupo de trabalho foi realizada na manhã desta terça-feira (20).

A equipe é formada por três funcionários da Câmara: Sérgio Luiz Deboni, gestor de Planejamento Estratégico e Governança Organizacional da Administração, Roberto Trotta, gestor de Planejamento Estratégico de Finanças, e Glauco Telly de Souza, diretor executivo de Plenário. A eles se soma o advogado especialista em Direito Público Arthur Rollo, que faz parte da equipe jurídica do presidente eleito Ticiano Americano.

Presente na primeira reunião, Ticiano Americano e Arthur Rollo solicitaram para a gestão atual informações e dados sobre diversos assuntos, como Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) firmados com o Ministério Público, processos existentes no Tribunal de Contas, ações judiciais envolvendo a Câmara, contratos vigentes, licitações em andamento, concurso público, entre outros.

“Isso é fundamental para ter uma Câmara contínua, principalmente nas questões técnicas e administrativas da Casa. Tem alguns TACs, algumas questões judiciais assinadas pelo ex-presidente e a gente precisa dar continuidade. E também para não deixar faltar nada na Casa. Alguns contratos estão em andamento, a minha equipe técnica vai analisar e a gente dá continuidade nisso”, afirmou Ticiano.

Servidor experiente da Câmara Municipal, o gestor Sérgio Luiz Deboni analisa como positiva a iniciativa. “A nossa orientação é fornecer todas as informações solicitadas, com transparência e brevidade, para que já em janeiro a nova gestão de continuidade nos trabalhos do Legislativo com eficiência”, declara.

Arthur Rollo comentou a importância das informações solicitadas. “A ideia desse processo de transição é continuar a administração sem nenhuma ruptura de contratos, sem nenhum prejuízo à população de Guarulhos. Hoje, o presidente Ticiano pediu uma série de informações que são fundamentais para quando ele sentar na cadeira de presidente, no dia primeiro de janeiro, ele poder dar continuidade aos trabalhos, principalmente em relação ao concurso público que está em andamento”, disse o advogado.

Sobre ideias que quer implantar em sua gestão, Ticiano Americano destacou a modernização. “Uma das nossas principais bandeiras é modernizar, é a tecnologia. Então, a questão o lixo zero, do papel zero, a assinatura do vereador ser digitalizada são algumas coisas da modernidade que queremos trazer para a Casa”, explicou.

Ticiano Americano afirmou que pretende fazer um mandato democrático para os vereadores, para os funcionários e, principalmente, para atender melhor a população dentro do Legislativo. “Espero conseguir fazer o melhor para a cidade, fazer um mandato de referência para a população e, se Deus quiser, ser reconhecido por todos.”