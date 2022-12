Prefeitura de Guarulhos deflagra operação Cavalo de Aço

A Secretaria para Assuntos de Segurança Pública (Sasp) de Guarulhos iniciou nesta terça-feira (20) a Operação Cavalo de Aço, que se estenderá até o final do ano por toda a cidade. A ação promove a fiscalização de motos e motociclistas no intuito de identificar veículos roubados ou com documentos atrasados, bem como coibir a perturbação da ordem pública, a exemplo de motos que circulam com escapamentos abertos, o que é proibido pela legislação de trânsito e provoca muito barulho.

As equipes da Guarda Civil Municipal estão atuando neste primeiro dia na região da Inspetoria de Patrulhamento de Área – Leste, mas a operação contará ainda com o reforço nesta quarta-feira (21) da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Militar também vai participar da operação em outras datas. Tradicional nesta época do ano, esse tipo de operação tem obtido resultados bastante positivos.

De acordo com o secretário da Sasp, Márcio Pontes, o objetivo da Cavalo de Aço é levar mais segurança à população, coibindo atos criminosos por meio de motos, e também ao trânsito. “Vamos realizar operações em todas as regiões da cidade, inclusive no aeroporto internacional. Estamos com grande efetivo para isso e vamos contar também com o apoio de outras forças de segurança”, explicou.

Operação Natal Seguro

Simultaneamente, a Sasp está desenvolvendo a Operação Natal Seguro nos principais centros comerciais de Guarulhos. O calçadão da rua D. Pedro II e os shoppings Internacional, Maia e Bonsucesso contam com atenção especial da corporação por se tratar de locais com muita circulação de pessoas em busca de presentes e entretenimento.

A ação consiste no reforço do patrulhamento preventivo realizado pelas inspetorias de área nos horários de pico e de encerramento das atividades comerciais, inclusive em áreas de estacionamento.