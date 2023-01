Biblioteca Monteiro Lobato: confira novas dicas do acervo disponíveis aos visitantes

Já é prática da equipe de servidores da Biblioteca Monteiro Lobato incentivar a leitura de obras que fazem parte do acervo disponível para empréstimo. Nesse período de férias, então, as dicas são mais que bem-vindas, pois também impactam nos hábitos de leitura de crianças e jovens e se configuram como mais uma opção de entretenimento e aprendizagem. A exposição de obras do acervo relacionadas nesta reportagem fica aberta a visitação até o dia 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45, no piso superior da biblioteca (rua João Gonçalves, 439, Centro).

Iniciativa da Secretaria de Cultura, a seleção e exposição de obras realizada pela equipe da Monteiro Lobato integra o projeto BML Indica e tem como objetivo a circulação de pessoas pelos espaços públicos de fomento ao livro e à leitura da cidade.

Cultura geek

Para celebrar o Dia do Quadrinho Nacional, comemorado em 30 de janeiro, a Biblioteca Monteiro Lobato preparou uma seleção com comics, mangás, graphic novels, adaptações literárias e tirinhas, acervo disponível para empréstimo e leitura. A data foi criada em 1984 pela Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo em referência à primeira história em quadrinhos publicada no Brasil, em 1869: As Aventuras de Nho Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte.

Longe dos erros do passado

Outra importante dica de livros da Biblioteca Monteiro Lobato tem como tema o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, celebrado em 27 de janeiro. Segundo a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a data criada em 2005 tem como objetivo “incentivar a sociedade e promover a memória do Holocausto para que gerações futuras não repitam os erros do passado”.

Em meio aos livros sobre esse tema os visitantes podem encontrar O Diário de Anne Frank, de Otto Frank e Mirjam Pressler, Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt, Modernidade e Holocausto, de Zygmunt Bauman, A Lista de Schindler, de Thomas Keneally, entre outros.

Fotógrafo e suas fotografias

Mais um tema que agrega obras de grande relevância ao acervo da Biblioteca Monteiro Lobato são os fotógrafos e suas imagens. Em homenagem ao Dia Nacional da Fotografia e do Fotógrafo, celebrado em 8 de janeiro, os bibliotecários montaram um painel com livros a respeito do tema.

Dentre as obras expostas é possível encontrar Tête à Tête, uma seleção de retratos feitos por Henri Cartier-Bresson, um dos mais importantes fotógrafos do século 20, Retratos de Crianças do Êxodo, registro fotográfico de Sebastião Salgado com imagens do infortúnio de 90 crianças de diferentes regiões da Terra, O Ato Fotográfico, de Philippe Dubois, obra que analisa e relaciona o processo de realização da fotografia com formas anteriores de reprodução ou representação por meio de imagens não feitas pelo homem, entre outras. Para aqueles que desejam aprender técnicas de fotografia, o acervo dispõe de guias práticos.

Outros títulos

O aniversário de 74 anos do escritor e tradutor japonês Haruki Murakami, comemorado na última quinta-feira (12), também foi lembrado na seleção de três de suas obras: Sul da Fronteira, Oeste do Sol (1992), 1Q84 (2010) e Sono (2015).

A Biblioteca Monteiro Lobato disponibiliza ainda títulos e materiais em idiomas como inglês, espanhol, italiano e francês. O acervo conta com obras de autores diversificados, dentre os quais Proud and Prejudice (Orgulho e Preconceito), de Jane Austen, La Divina Commedia (A Divina Comédia), de Dante Alighieri, Alice’s Adventures in Wonderland (Alice no País das Maravilhas), de Lewis Carroll, Don Quijote de La Mancha (Don Quixote), de Miguel de Cervantes, Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Potter e a Ordem da Fênix), de J.K. Rowling, a história em quadrinhos Star Wars: Boba Fett – Enemy of the Empire (Star Wars: Boba Fett – Inimigo do Império) e os gibis da Turma da Mônica em inglês e espanhol.

Sistema interligado de bibliotecas

Você sabia que, além da Monteiro Lobato, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Guarulhos é composto por outras seis unidades, localizadas em diversas regiões da cidade? Junto com a Monteiro Lobato, as bibliotecas dos bairros Cidade Seródio, Jardim Bom Clima, Jardim Guaracy, Jardim Presidente Dutra, Parque Mikail e Vila Galvão somam um acervo diversificado e com grande qualidade de obras, com mais de 197 mil livros, dos quais 85 mil encontram-se disponíveis para consulta e empréstimo na própria Monteiro Lobato.

Os usuários também podem realizar consulta online, por título, por meio da opção índice, disponível em http://biblioteca.guarulhos.sp.gov.br:8081/pesquisa/index.xhtml.

Para conhecer a programação de eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.