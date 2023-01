Emissão de Carteiras do Idoso em Guarulhos cresce 111% em 2022

A Prefeitura de Guarulhos emitiu no ano de 2022 um total de 7.331 Carteiras do Idoso. O número representa um aumento de 111,14% com relação a 2021, quando foram emitidas 3.472 carteiras entre os meses de janeiro e dezembro.

O secretário da pasta responsável pelas emissões (Desenvolvimento e Assistência Social), Fábio Cavalcante, afirma que a procura pelo benefício aumentou bastante após o fim das restrições impostas pela pandemia e comemora a marca de 7 mil carteiras entregues. “Sempre organizamos eventos para entregar os documentos, com muita música e dança, e é muito bom ver no rosto do pessoal da melhor idade o quanto eles têm vontade de continuar vivendo coisas incríveis”, afirmou.

O benefício

A Carteira do Idoso é um benefício voltado a idosos a partir dos 60 anos que não tenham como comprovar a renda de até dois salários mínimos. Ele dá direito a viagens interestaduais gratuitas ou com a garantia de no mínimo 50% de desconto na passagem.

Para conseguir o benefício o interessado deve se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e fazer a solicitação junto aos postos de atendimento espalhados pela cidade.

Para realizar o cadastro é necessário procurar uma das unidades abaixo

Central do CadÚnico (mediante agendamento): avenida Bom Clima, 425, Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270. WhatsApp: (11) 99508-5210

Centro de Referência da Assistência Social (Cras). Confira os endereços em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

CadMóvel 1 – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsucesso

Até 27 de março de 2023

CadMóvel 2 – CEU Pimentas

Estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas

Até 30 de janeiro de 2023

CadMóvel 3 – CIC Marcos Freire

Estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Habitacional Marcos Freire

Até 28 de fevereiro de 2023

Van do CadÚnico – UBS Vila Fátima

Rua Esmeralda, 25 – Vila Fátima

De 16 a 26 de janeiro de 2023