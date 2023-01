Zoológico de Guarulhos tem programação especial em janeiro

As férias de janeiro no Zoológico de Guarulhos contam com diversas atividades e atrações especiais para a criançada preparadas com muito carinho pela equipe de educação ambiental. As famílias irão se divertir e aprender muito mais sobre o mundo dos nossos bichinhos. Além de tirar todas as dúvidas sobre aves e serpentes, haverá também um estande especial sobre o mico-leão-preto e o lobo-guará em frente a seus recintos.

Nos dias 17 e 24, das 9h às 11h e das 14h às 16h, as equipes atenderão os visitantes para esclarecer dúvidas e curiosidades sobre os animais. Já nos dias 12, 19 e 26, das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Espaço de Exposições, haverá uma mostra de materiais biológicos do Museu de Ciências Naturais do zoológico.

Os apaixonados por aves poderão aprender as características interessantes desse grupo de animais já nesta sexta-feira (13) em um estande preparado totalmente para o tema, às 9h e às 14h. Já nos dias 18 e 20, em frente ao setor de répteis, às 9h e às 14h, os visitantes poderão se aprofundar no mundo das serpentes.

Por fim, nos dias 25 e 27, às 9h, será montado um estande em frente aos recintos de primatas sobre o mico-leão-preto com informações sobre a grande família dessa espécie que vive no zoo, suas características e a importância de sua preservação. Na mesma data, às 14h, o lobo-guará será tema de uma exposição em frente ao seu lar para valorizar esse importante animal da fauna silvestre brasileira, que está espalhado por diversos biomas do país.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França, e a entrada é totalmente gratuita.

Mais informações sobre as atividades de janeiro podem ser obtidas pelo email [email protected].