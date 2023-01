Vias do Recreio São Jorge são beneficiadas pelo programa Mãos à Obra

Na manhã desta sexta-feira (13) o prefeito Guti, acompanhado dos secretários Rodnei Minelli (Serviços Públicos) e Thiago Surfista (Meio Ambiente), vistoriou o resultado das obras de pavimentação de quatro vias no Recreio São Jorge, beneficiadas pelo programa Mãos à Obra, desenvolvido pela Prefeitura de Guarulhos.

A rua Boa Vista recebeu o pavimento intertravado ao longo de 260 metros, em uma área equivalente a 1.300 m², num trabalho executado em 67 dias que mobilizou funcionários da Prefeitura e moradores. O total investido foi de R$ 265 mil e essa ação impacta diretamente na vida de 104 famílias, que deixaram de conviver com os antigos problemas causados pela ausência da pavimentação.

As demais vias, rua Souza Reis, viela Souza Reis e travessa Souza Reis, ficaram prontas em 51 dias numa mesma empreitada, envolvendo 935 m² de área pavimentada, com 211 metros de extensão. O investimento nesses trechos foi de R$ 196 mil e beneficiou 58 famílias.

Durante a vistoria o prefeito enalteceu o programa, que tem sido um instrumento importantíssimo para levar a pavimentação a várias regiões da cidade. “O Mãos à Obra tem nos proporcionado a oportunidade de pavimentar de forma mais rápida e econômica, num trabalho que conta com a participação direta da população. Não me canso de dizer, cada rua que fazemos é motivo de muita alegria, pois estamos levando dignidade e melhor qualidade de vida para inúmeras famílias. E essa é nossa obrigação como gestores”, reforçou Guti.

Por sua vez, o secretário Rodnei Minelli enfatizou que o programa é muito bem avaliado pelo guarulhense. “A satisfação das pessoas desde o início do projeto é imensa. Elas participam de todas as etapas da obra e colocam literalmente as mãos no batente, contribuindo na instalação dos blocos intertravados. Esse programa tem um efeito maravilhoso, pois também é um instrumento de integração dos moradores”, explicou Minelli.

Mãos à Obra

O programa é gerenciado pela Secretaria de Serviços Públicos. Antes de cada intervenção são feitos estudos do local e mobilização da comunidade por meio de reuniões. No processo de pavimentação a Prefeitura executa a drenagem (se necessária), as guias e as sarjetas. Os moradores participam da etapa de instalação dos blocos intertravados.