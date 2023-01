GCM resgata 57 aves silvestres e exóticas em quatro dias em Guarulhos

O patrulhamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou 57 aves silvestres e exóticas que estavam fora de seus habitats naturais, machucadas ou sofrendo maus-tratos entre quarta-feira (18) e sábado (21) em diversos bairros da cidade.

Uma das ações, no Jardim Ponte Alta, socorreu cinco gralhas-do-campo, sendo quatro delas filhotinhos no ninho. A ave adulta estava com a asa cortada e enroscada entre linhas de pipa com cerol e pequenos galhos de uma árvore com cerca de 15 metros de altura. Com o apoio de um veículo do Corpo de Bombeiros equipado com escadas, os animais foram resgatados e levados aos cuidados de veterinários e biólogos do Zoológico de Guarulhos.

Caso a ave machucada recupere sua capacidade de voar e viver independentemente, será devolvida à natureza. Conhecida por sua plumagem azul intensa, misturada com preto e branco, a gralha-do-campo prefere a vida nas alturas e costuma ser vista em galhos de árvores, cantando e protegendo ninhos.

A equipe apreendeu também 29 aves silvestres encontradas em uma residência no Jardim Monte Alegre dentro de gaiolas com condições sanitárias impróprias, alimentação inadequada e anilhas (pequenos anéis de metal que identificam pássaros) adulteradas.

As aves estão sob os cuidados de veterinários e biólogos do Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê (Cras), e o dono do imóvel responderá pelo crime de manter animais silvestres em cativeiro, conforme o artigo 29 da lei 9.605/98, uma vez que não possuía autorização de órgãos competentes para a criação das espécies.

No Parque Brasília outra residência foi alvo da averiguação dos agentes. Seu responsável responderá pela criação irregular de 13 aves em gaiolas inadequadas e sujas. Dentre elas, nove eram de espécies silvestres e quatro de espécies exóticas, além de um ninho com cinco ovos. Os pássaros e o ninho foram encaminhados à equipe veterinária do Cras.

Aves resgatadas

As ações resgataram aves das espécies coleirinha, gralha-do-campo, papa-capim, tiziu, canário-da-terra, azulão, sanhaço-do-coqueiro, galo-da-campina, picharro, sabiá-branco, sabiá-laranjeira, pássaro-preto, sanhaço-cinzento, gavião, maritaca, bem-te-vi, patos-do-mato, diamante-mandarim, manon, canário-do-reino e tico-tico.