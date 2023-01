GCM prende homem com 1.130 porções de cocaína e maconha no Jardim Irene

Na madrugada do último sábado (21) agentes de patrulhamento tático da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem com 640 porções de cocaína e 490 de maconha embaladas para tráfico na rua Maria Antonieta, Jardim Irene. A equipe percebeu o momento em que o suspeito tentou se desvencilhar da viatura e dispensar a sacola com as substâncias, que continha também 97 reais em dinheiro.

O envolvido e as drogas foram apresentados à autoridade no 1º Distrito Policial, que lavrou um boletim de ocorrência para tráfico de entorpecentes. O acusado ficou detido e à disposição da Justiça.