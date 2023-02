Guarulhos contrata 199 médicos e acaba com déficit nas equipes de atenção primária à saúde

Desde dezembro do ano passado 199 médicos foram contratados pela Prefeitura de Guarulhos a fim de suprir as demandas de saúde do município na atenção primária à saúde e na atenção especializada. Além disso, as 48 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que contam com equipes de estratégia de saúde da família passaram a ter seus quadros médicos completos.

Somente neste mês de fevereiro, com a contratação de mão de obra médica terceirizada por meio da Organização Social de Saúde Beneficência Hospitalar Cesário Lange, a Prefeitura conseguiu agregar ao quadro de funcionários 151 médicos para a atenção primária e 48 para a atenção especializada, o que permitiu alcançar a meta.

Dentre as contratações para a atenção primária estão 44 clínicos gerais, 18 pediatras e 26 ginecologistas, além de 63 médicos da família, que agora completam todas as 141 equipes de estratégia de saúde da família para auxiliar o guarulhense na conscientização e na prevenção de doenças.

Com os profissionais contratados para a atenção especializada a Prefeitura passou a contar com 25 psiquiatras que atendem nas unidades da atenção primária e nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), quatro neurologistas e três cardiologistas, além de cirurgiões vasculares, médicos oftalmologistas, mastologistas, infectologistas, endocrinologistas, ortopedistas, pneumologistas, radiologistas e urologistas. Os profissionais estão distribuídos em todas as regiões do município, atuando, entre outros locais, no Cemeg e no Ceresi do Centro e no Ambulatório da Criança.

Foram direcionados ainda médicos de diversas especialidades para o Cemeg Pimentas/Cumbica e também novos enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais e auxiliares administrativos para atendimento aos munícipes em toda a cidade.