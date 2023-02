Casal de Guarulhos deixa a vida na cidade para viajar em uma Kombi

Maria Menezes

Há quatro anos, Diego Henrique Pedroza e Karina Ramiro de Assis Pedroza resolveram colocar no papel o desejo de conhecer o mundo. Após se recuperar de um quadro de trombose que evoluiu rapidamente para uma embolia pulmonar, Pedroza decidiu colocar em prática o desejo de conhecer novos lugares em uma viagem de kombi. “Da noite para o dia me vi em uma situação delicada ao ser internado na UTI e voltando para casa refletimos muito sobre a fragilidade da vida, ouvimos uma frase que diz ‘todos temos duas vidas. A segunda começa quando percebemos que só temos uma’, e era chegado o momento de viver a mudança significativa de nosso estilo de vida”, disse ele.

Com seus dois cachorros, Pankeca e Gohan, e sua esposa, a família decidiu começar aos poucos. Um ano depois, em 2021, deram um tempo dos afazeres de Guarulhos para passar uma temporada trabalhando em uma pousada de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. No processo, a família conta ter convivido com viajantes que os encorajaram a dar os primeiros passos na viagem dos sonhos. “Nesse processo de trabalho conhecemos vários viajantes e descobrimos que não era necessário ser herdeiro para viver viajando e então veio a ideia ‘e se a gente vendesse tudo o que temos para comprar e adaptar uma kombi para viver viajando?’”, disse.

As primeiras viagens começaram em agosto de 2022. Curtas, a fim de testar as alterações feitas pelo próprio casal, até voltarem para a casa dos pais de Karina e decidirem, em dezembro, embarcar de vez no desejo de conhecer outras partes do país.

Viajando na Batatinha, nome dado a kombi, a família já conheceu ao menos 19 novos lugares fora de São Paulo, além de percorrer a serra do Rio do Rastro, estrada da Graciosa e a Rota do Sol. Nos primeiros destinos, a kombi passou por cidades do interior e litoral paulista. Para o casal, existem dois grandes desafios para a realização dos roteiros: a instabilidade financeira e a segurança. “Superar os desafios para nos mantermos financeiramente e encontrar lugares seguros o suficiente, uma vez em que na grande maioria dos dias ficamos em lugares públicos. Fora eles, o banho na kombi é também um desafio que se renova todos os dias”, contam.

Enquanto em relação aos pets, a experiência acabou sendo mais fácil do que imaginavam. “Na vida de antes eles acabavam ficando mais solitários ao longo dos dias e chegando do trabalho dedicávamos só um tempo a eles, para gastar energia e interagir. Hoje esse tempo acontece naturalmente. A única dificuldade é cuidar dos horários que eles entram na água, já que nosso caminho é quase sempre pelo litoral, para sabermos se vai dar tempo de estarem secos ao anoitecer”, completam.

Em contrapartida, para eles, a sensação de liberdade é a melhor parte de viver essa aventura. “A sensação de liberdade de estar em lugares que te completam como ser humano, de ter tempo de qualidade com a família, de ter a chance de conhecer quase que diariamente pessoas novas que são incrivelmente boas e mostram para nós que o mundo tem sim chances de ser um lugar melhor, é a melhor parte”, dizem.

Com o primeiro objetivo sendo conhecer todas as praias do Brasil, o casal busca com as viagens, acima de tudo, conhecer lugares, pessoas e culturas. “Já chegamos ao Chuí, no Rio Grande do Sul, e vemos o Oiapoque, no Amapá, como um objetivo legal para garantir a passagem por todas as praias. A volta de lá para Guarulhos, que é a segunda parte, deve acontecer com um novo roteiro, dessa vez por dentro do Brasil. Nós queremos muito conhecer o Pantanal e outras belezas do país, tudo com a Batatinha, mas o resto é surpresa. Buscamos viver e aprender e, apesar dos perrengues que são raros mas acontecem sempre, viver um vida simples e verdadeiramente feliz”, conclui.

