Secretaria da Segurança Pública e Detran deflagram megaoperação de combate a desmanches ilegais

Com o objetivo de combater a atuação de desmanches envolvidos em crimes de receptação e associação criminosa, roubos e furtos de veículos e cargas, a Secretaria da Segurança Pública, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e da Polícia Civil, em conjunto com o Detran.SP, realiza desde a madrugada desta terça-feira (28) a Operação Box. Os alvos da ação, planejada há cerca de um mês, foram previamente selecionados pela Polícia Civil, após levantamento realizado com base em investigações e informações detalhadas, parte delas sobre estabelecimentos do setor, repassadas pelo Setor de Fiscalização do Detran.SP.

Organizada pelo Procarga (Programa de Prevenção e Redução de Furtos, Roubos, Apropriação Indébita e Receptação de Carga), que faz parte do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) da Polícia Civil, as ações contam com apoio da Sefaz – Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, das prefeituras locais e da Polícia Militar. Ocorrem na Capital, nos municípios de Santo André, Osasco e Arujá da Grande São Paulo e nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Santos e Sorocaba. O foco está na fiscalização conjunta a desmontes e desmanches, para o combate aos estabelecimentos clandestinos e também checagem das condições e atividades dos credenciados junto ao Detran.SP. Na capital, as buscas se concentram nas avenidas Rio das Pedras, com colaboração da Subprefeitura do Aricanduva (zona leste), e Ricardo Jafet, com apoio da Subprefeitura do Ipiranga (zona sul).

Peças de sangue

Importante ressaltar que os desmanches clandestinos e irregulares, muitas vezes, acabam por oferecer à população as chamadas “peças de sangue”, porque suas atividades, em geral, são alimentadas pelos produtos de outros crimes, como roubo de veículos, desvios de cargas, latrocínio, corrupção e lesões à sociedade.

“O sucesso desta Operação está relacionado ao apoio que o Detran.SP deu ao trabalho da Polícia”, declarou o secretário executivo de Segurança Pública, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, mencionando a fundamental participação do Órgão na indicação dos locais a serem fiscalizados e na identificação das peças que tinham ou não o selo de origem regular nos desmanches.

O presidente do Detran.SP, Eduardo Aggio de Sá, também compartilha da opinião de que o êxito deste tipo de ação está baseado na articulação das ‘forças do bem’, de profissionais e equipes comprometidas do Detran.SP, das Polícias Civil e Militar, da Secretaria da Fazenda, das prefeituras, todos agindo juntos na intolerância ao crime e na promoção da segurança e no atendimento de excelência ao cidadão paulista.

Resultados da Operação

Na operação desta terça-feira (28), foram fiscalizados 75 estabelecimentos comerciais, além de outros locais clandestinos previamente identificados pelas equipes de investigação em todo o Estado. No último boletim do dia, as ações já haviam resultado na emissão de 33 autos de prisão em flagrante, inclusive de envolvidos em roubo de carga e em receptação e crime contra ordem tributária, além do cumprimento de mandado de prisão contra suspeitos de latrocínio e de roubos de motos. No total, 58 pessoas foram presas por atividades diretamente relacionadas aos desmanches clandestinos ou irregulares, suspeitas de envolvimento em crimes de receptação, associação criminosa e crimes de relação ao consumo.

Do total de estabelecimentos fiscalizados, 43 desmanches foram autuados – 24 deles inclusive lacrados por não terem registro junto ao Detran.SP, enquanto outros 19 estabelecimentos credenciados no Órgão foram autuados por falta de rastreabilidade de peças, vendas de peças proibidas, desmontagem de veículos sem baixa. Do total de fiscalizados, outros 32 estabelecimentos foram fechados ou exerciam outras atividades não relacionadas à comercialização regular de autopeças.

Cerca de outras 100 pessoas foram presas suspeitas ou procuradas (já condenadas) por outros crimes, como os de roubo de veículos, roubo de motocicletas, latrocínio e até tráfico de drogas, descobertas durante as investigações e flagrantes da Operação Box.

Seguindo as determinações do Governo do Estado de São Paulo, as fiscalizações do Detran.SP e das Polícias em relação aos desmanches será permanente e em todas as regiões do Estado, indicando que a Megaoperação Box deve ter novos desdobramentos.