Fiscalização conjunta autua condutores por direção perigosa em Guarulhos

Nesta sexta-feira (3) dezenas de motoristas e motociclistas foram abordados em uma ação de segurança viária na região do Macedo realizada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) de Guarulhos. A operação conjunta, que deve continuar em outras datas e bairros, objetiva prevenir tragédias no trânsito com o reforço da fiscalização e de orientações sobre direção responsável.

A fiscalização emitiu dez autos de infração por descumprimentos ao Código de Trânsito Brasileiro, oito deles por direção na contramão da via e dois por utilização de capacete com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito.

A ação é voltada à redução dos índices de acidentes, violência e mortalidade, uma vez que a imprudência nas ruas atinge não apenas motoristas, mas todos os usuários da via, sendo motociclistas e pedestres os grupos mais vulneráveis.