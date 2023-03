GCM prende homem por violência doméstica no bairro Morros

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem neste domingo (12) acusado de violência doméstica praticada contra a sua esposa na rua Matheus Damiane, no bairro Morros. A vítima foi socorrida pela filha, que presenciou a agressão na cabeça feita com uma cadeira, encaminhando a mãe ao atendimento médico da UPA Taboão.

A equipe médica da unidade de saúde acionou a Central 153 de Atendimento da GCM, que prontamente determinou uma viatura para dar o suporte necessário à ocorrência. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi remanejada ao Hospital Padre Bento, passando por exames médicos mais específicos.

Os agentes da GCM deram ciência dos fatos à autoridade no 7º Distrito Policial, que solicitou que a equipe fizesse uma diligência até a residência da vítima na expectativa de localizar o acusado.

No endereço indicado pela filha o homem foi localizado, sendo detido e apresentado para esclarecimentos no 7º DP, onde a autoridade de plantão, após oitivas, ratificou a prisão em flagrante e lavrou boletim de ocorrência por crime consumado de violência doméstica, com base na lei 11.340/2006, e por lesão corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal.