Dia da saúde e nutrição: Guarulhos recebe evento gratuito para pessoas de baixa renda em abril

Guarulhos, São José dos Campos e Taubaté vão receber um dia de consultas gratuitas em comemoração ao dia nacional da saúde e nutrição. O evento acontece no dia 1º de abril (sábado), das 13h às 17h em três unidades da Med&Co. Contando com 13 nutricionistas, o evento irá beneficiar mais de 100 pessoas com difícil acesso à informações sobre nutrição.

“O objetivo do Nutri Day é alcançar pessoas que não tem acesso a informações nem orientações nutricionais uma vez que sabemos hoje que a nutrição é a base para prevenção de uma gama enorme de doenças e alcançar uma ótima qualidade de vida”, afirma Dr Evandro Lima e Silva, médico cirurgião e fundador da Med&Co.

Inscrições

As inscrições estarão abertas até segunda (27). Os interessados devem se inscrever pelo site https://mednco.com.br/nutri-day/. Poderão participar somente as pessoas com difícil acesso à informações sobre nutrição, especificamente as de baixa renda.

Unidades de atendimento

Avenida Salgado Filho, nº 2120 – Sala 2001

Centro

Guarulhos – SP

Rua Armando de Oliveira Cobra, nº 50 – Sala 1105

New Worker Tower – Jardim Aquarius

São José dos Campos – SP

Av. Charles Schnneider, 1236 – sala 206

Square Offices & Mall – Barranco

Taubaté – SP

Sobre a Med&co

A Med&co é uma rede de coworking médico idealizada pelo Dr. Evandro,

médico cirurgião de cabeça e pescoço, que notou como era difícil encontrar um bom

consultório para realizar seus atendimentos. Após alguns anos, já com seu próprio

consultório, notou que os custos de tal operação, a gestão das pessoas e da

estrutura eram problemas recorrentes para todos colegas de profissão.

Partindo disso, teve a ideia de começar uma empresa que resolvesse todos

esses problemas. Deixando os profissionais com o que realmente importa: Os

pacientes.

Através de locação de consultórios modernos por hora para os profissionais e

sistema pay per use, nossos serviços de secretaria e concierge da saúde,

auxiliamos os nossos profissionais a se posicionar no mercado.