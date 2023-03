Guarulhos registrou 664 roubos e furtos de veículos no primeiro bimestre

Somente nos primeiros dois meses do ano foram registrados 664 casos de roubos e furtos de veículos em Guarulhos. Deles, 250 foram roubos e 414 furtos, de acordo com as estatísticas de criminalidade divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

No primeiro mês do ano, 130 roubos e 224 furtos de veículos foram contabilizados, enquanto fevereiro registrou 120 roubos e 190 furtos. Os números são iguais aos observados no mesmo período do ano anterior.

Roubos de cargas somaram 53 casos. No primeiro bimestre foram registrados ainda 1.009 roubos e 2.043 furtos na cidade.

Em dois meses, 47 casos de estupro foram registrados em Guarulhos

Em janeiro, Guarulhos teve 24 casos de estupro. Deles, 21 foram de vulneráveis. Em fevereiro foram 23, sendo 18 de vulnerais.

Em relação ao mesmo período de 2022, o total de casos apresentou uma redução de 18%. Nos primeiros meses do ano anterior foram somados, ao todo, 57 casos de estupro, sendo 43 de vulneráveis.