Páscoa: A partir de qual idade é seguro oferecer chocolate para crianças?

No dia 09 de abril é comemorada a Páscoa. Com a chegada da época mais doce do ano, os chocolates ficam ainda mais em evidência e as famílias começam a se questionar se podem ou não oferecer o alimento aos pequenos. A nutricionista e consultora de Philips Avent, Giliane Belarmino, explica que o paladar é construído na infância, desde a amamentação, introdução alimentar até meados dos dois anos de idade. Período em que o consumo do açúcar deve ser evitado.

“O sabor adocicado é mais atraente ao paladar infantil. Ao oferecer doce e açúcar nessa fase, o bebê terá mais dificuldade em aceitar uma fruta menos doce, por exemplo. Esse tipo de alimento deve ser introduzido após os dois anos de idade, minimizando os riscos de obesidade infantil, diabetes e doenças crônicas na fase adulta. Além disso, há maior risco de desenvolvimento de cáries e outras infecções bucais”, explica a médica.

A especialista reforça que o consumo de açúcar também pode aumentar o nível de hiperatividade e alterar o humor das crianças, afetando o comportamento, a concentração e o foco para exercer atividades da rotina, como as tarefas escolares e o sono. “Após os 24 meses, a criança pode começar a experimentar alimentos doces, mas é preciso cautela com a quantidade, que deve ficar entre 19g e 25g por dia. Valor que equivale a um picolé ou um pote de iogurte, por exemplo”, completa.

Para aquelas famílias que a experiência da Páscoa é fundamental, a nutricionista recomenda oferecer para as crianças menores de dois anos ovos e chocolates de alfarroba, como uma opção sem açúcar e sem leite que se assemelha ao chocolate e pode ser oferecida desde os seis meses para o bebê.

Chocolates com porcentagem de cacau superior a 70% são os mais indicados, mas por serem mais amargos podem não ser bem aceitos pelas crianças. “Na impossibilidade de oferecer o chocolate amargo, os pais podem incentivar o consumo do chocolate meio amargo – 55% de cacau – que possui razoável quantidade de cacau, menos gordura e menor quantidade de açúcar, se comparado aos chocolates ao leite e o branco”.

Primeiro chocolate

A partir dos dois anos de idade, se a criança nunca provou doces pode aceitar melhor o chocolate amargo. O recomendado é oferecer um pequeno quadrado do doce, de no mínimo 70% de cacau, e observar como o pequeno reage ao sabor, textura e cheiro, além de identificar possíveis reações alérgicas.

“Experimente fazer a Páscoa de maneira lúdica, com brincadeiras e atividades que estimulem a criatividade e a movimentação dos pequenos. Opte pelos mini ovinhos de chocolate, que são ideais nessa idade pelo tamanho do doce, além de intercalar com outros lanches, como frutas picadas, iogurte natural e sanduíches naturais”, explica a nutricionista.

A quantidade de chocolate diária indicada para consumo pode variar de acordo com a idade da criança, o tipo de chocolate, o teor de cacau e a quantidade de açúcar e cafeína presentes em cada versão. Segundo Giliane Belarmino, a recomendação de consumo ideal é:

? Antes dos 2 anos: não é recomendado

? Dos 2 aos 6 anos: 10 gramas por dia, cerca de um quadradinho de chocolate

? Dos 7 aos 10 anos: 15 gramas por dia, cerca de dois quadradinhos de chocolate

A especialista destaca ainda que nem tudo do chocolate é prejudicial. “O cacau, que é o alimento-base do doce, é rico em flavonoides e fitoquímicos que auxiliam no exercício da memória e da cognição no cérebro. Em quantidades moderadas, também pode ajudar na redução de doenças cardíacas com o passar do tempo. As versões mais amargas possuem mais cacau e maior quantidade de nutrientes benéficos”, finaliza a médica.