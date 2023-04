Programa Saúde Agora abre quatro UBSs no sábado e reforça a vacinação contra a covid-19

Neste sábado (8) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Jardim Flor da Montanha, Continental, Jardim Fortaleza e Parque Alvorada estarão abertas das 8h às 16h para atender a população pelo programa Saúde Agora para consultas, exames e vacinação. Maiores de 12 anos com comorbidades, novo público liberado para receber a dose da Pfizer Bivalente contra a covid-19, podem aproveitar a data para colocar o esquema vacinal em dia.

Pessoas imunossuprimidas acima de 12 anos de idade, gestantes, puérperas, indígenas e residentes em instituições de longa permanência também fazem parte do público-alvo. Para a vacinação com a Pfizer Bivalente, que protege contra a cepa original do coronavírus e também contra a variante ômicron, é necessário ter tomado duas doses do esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses, ou ter recebido ao menos uma dose de reforço caso tenha tomado a vacina da Janssen.

Usuários que precisam atualizar a carteirinha de vacinação de rotina, como a dose contra o sarampo, podem procurar uma das quatro UBS portando documento com foto e caderneta de vacinação. O imunizante tríplice viral (SCR) ainda garante proteção contra a caxumba e a rubéola.

Nas UBS também estarão disponíveis testes rápidos para a detecção da covid-19, hepatites B e C, HIV e sífilis, bem como os serviços de aferição de pressão arterial e de glicemia, os curativos e a dispensação de medicamentos sem a necessidade de agendamento. Somente consultas médicas e exames de Papanicolau devem ser agendados previamente em uma das UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Jardim Flor da Montanha

Rua Eduardo, 311 – Jardim Flor da Montanha

UBS Continental

Rua Pessegueiro, 111 – Parque Continental II

UBS Jardim Fortaleza

Rua Hilário Pires de Freitas, 166 – Jardim Fortaleza

UBS Parque Alvorada

Avenida Santana do Mundaú, 800 – Cidade Parque Alvorada