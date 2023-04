Vacinação contra o sarampo ocorre em todas as UBS de Guarulhos a partir desta terça-feira

As doses contra o sarampo, antes centralizadas em 34 polos, a partir desta terça-feira (18) estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos, exceto a Paulista, que está em reforma. O imunizante utilizado, tríplice viral (SCR), garante proteção, além do sarampo, contra caxumba e rubéola.

O esquema vacinal é composto por três doses, sendo que aos seis meses a criança recebe a chamada dose zero, aos 12 meses a primeira dose e, aos 15 meses, a segunda aplicação, acompanhada da imunização contra a varicela. Já crianças a partir de sete anos e adultos com até 29 anos, bem como profissionais da saúde independente da idade, devem ter duas doses da tríplice viral, enquanto que os indivíduos com mais de 30 anos e os nascidos a partir de 1960 devem ter ao menos uma.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde, Guarulhos está com baixa cobertura vacinal contra o sarampo. O ideal, desde janeiro até o momento, era o município já ter vacinado 33,3% do público-alvo para que até o fim do ano alcance 100% das pessoas que precisam ser vacinadas. No entanto, 31,9% tomaram a primeira dose e apenas 20,8% receberam a segunda aplicação.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa para a qual existem vacinas seguras e eficazes. A recomendação é que pais, tutores ou cuidadores levem crianças até uma UBS ou ao Ambulatório da Criança para completar o esquema vacinal. Além de protegê-las também contra a caxumba e a rubéola, colaboram para a prevenção de surtos de sarampo e complicações, como pneumonia, que podem levar bebês e crianças à morte.

O Ambulatório da Criança fica na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro. Já os endereços das UBS de Guarulhos pode ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.