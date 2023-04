Mulher é espancada até a morte pelo ex-marido na Vila Barros

Segundo informações preliminares, a mulher, de 40 anos, foi espancada até a morte pelo ex-marido, Celso, de 56 anos, por volta das 17h de segunda-feira (17). A motivação do crime está sendo investigada.

A mulher foi encontrada já sem vida, com as mãos amarradas e enrolada em um cobertor no último andar da casa em que morava, pelo filho do casal, que acionou a Polícia Militar. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o menino informou que o pai havia confessado o crime.

O suspeito, de 56 anos, fugiu do local antes da chegada das autoridades e não foi encontrado até o momento. Parentes da vítima relataram que, após o crime, o homemfugiu em um veículo Gol preto de geração cino.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que foram solicitados exames periciais ao IC e ao IML. O caso foi registrado como feminicídio no 1º Departamento Policial (DP).