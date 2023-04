Prefeitura abre quatro UBSs no sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (22) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Taboão, Nova Bonsucesso e Jardim Nova Cumbica estarão abertas para atender a população para consultas, exames e vacinação. As UBS estarão em funcionamento das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora, sendo que cada uma delas está localizada em uma região de saúde diferente para contemplar os munícipes de todos os territórios de Guarulhos.

Como de praxe, as consultas médicas e os exames de Papanicolau devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). Todos os outros serviços, no entanto, são realizados por demanda espontânea, como retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico e vacinação, seja de rotina, contra a influenza (gripe) ou a covid-19.

A Secretaria da Saúde aproveita para chamar a atenção das pessoas com mais de 30 anos e dos nascidos a partir de 1960 que não receberam nenhuma dose contra o sarampo, bem como dos profissionais de saúde, independente da idade, que não receberam as duas doses contra a doença, para que aproveitem a data para se imunizar. Crianças acima de seis meses com uma das doses contra a doença atrasada também devem ser levadas até uma UBS para atualizar a carteirinha de vacinação.

As UBS também estarão abertas para testagem rápida para detecção de hepatites B e C, HIV e sífilis. Esses exames são fundamentais para identificar precocemente a presença de infecções sexualmente transmissíveis, permitindo que o tratamento seja iniciado o mais breve possível e reduzindo o risco de transmissão.

Dengue

Vale ressaltar que, com 438 casos de dengue confirmados na cidade até esta quarta-feira (19), as quatro UBS abertas no sábado desenvolverão ações de educação como palestras na sala de espera sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, reforçando aos munícipes a importância da limpeza de seus quintais. Na UBS Taboão também serão discutidos temas como autismo e tuberculose e na UBS Vila Fátima haverá roda de conversa sobre prevenção de doenças e promoção da saúde da mulher.



Serviço

UBS Vila Fátima

Rua Esmeralda, 25 – Vila Fátima

UBS Taboão

Rua Maria Elisa, 80 – Parque Santo Agostinho

UBS Nova Bonsucesso

Rua Tapiramuta, 237 – Vila Nova Bonsucesso

UBS Jardim Nova Cumbica

Rua Baixio, 142 – Vila Nova Cumbica