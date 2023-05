Adolescente é apreendido após roubar celular de mulher no Lago dos Patos

Na tarde da última quarta-feira (10) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Divinolândia e apreendeu um adolescente por ato infracional análogo à tentativa de furto na Vila Galvão, em ocorrências distintas.

No primeiro caso, uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento com Cães percebeu o suspeito ao tentar despistar os guardas e o abordou, encontrando duas pochetes com substâncias e 299 reais em dinheiro. No 9º Distrito Policial foi lavrado um boletim de ocorrência para tráfico de entorpecentes após o laudo pericial constatar que o homem carregava 650 gramas de maconha.

Do outro lado da cidade, nas proximidades do Lago dos Patos, na Vila Galvão, a Inspetoria de Patrulhamento Ambiental flagrou o momento em que um adolescente puxou um celular das mãos de uma mulher e tentou fugir, mas foi alcançado rapidamente e apreendido. Seus responsáveis foram comunicados sobre a situação e sua condução ao 2º Distrito Policial, onde a vítima também compareceu e confirmou que o acusado seria o autor do furto.

Diante das evidências, a autoridade lavrou um boletim de ocorrência de ato infracional análogo ao furto tentado e deliberou aos pais o compromisso de comparecer à Vara da Infância e da Juventude, órgão que tem competência para o julgamento de todos os menores de idade que praticam atos infracionais.