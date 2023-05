Prefeitura recebe inscrições para o comércio de morangos

Entre os dias 18 de maio e 14 de junho estarão abertas as inscrições para o comércio eventual de morangos em Guarulhos. São 37 vagas para vendas que deverão acontecer entre 17 de julho e 14 de outubro.

Os interessados devem procurar o Fácil Bom Clima, na avenida Bom Clima, 49, e entregar um envelope A4, direcionado a SDU04.02, contendo nome do requerente, número do processo (22.959/2023), telefone e juntada de documentos, como requerimento devidamente preenchido com todas as informações para contato (endereço, celular e e-mail), cópia do RG, do CPF e do comprovante de residência em nome do requerente, atestado de produtor emitido por órgão de extensão rural, cadastro no Incra ou contrato de arrendamento com firma reconhecida (caso não esteja no nome do interessado) vigente e procuração com firma reconhecida, nomeando um representante responsável para substituir o titular no momento do sorteio – se for o caso.

As informações completas, com taxas e regramento das barracas, estão no edital 03/2023-SDU04.02, publicado no Diário Oficial em 5 de maio de 2023.

Locais para comercialização

1- Bosque Maia – avenida Paulo Faccini, estacionamento do Bosque Maia, defronte à Hiper Farmac;

2- Lago dos Patos – rua dos Coqueiros, esquina com a rua São Daniel, na calçada das baias de estacionamento;

3- Rua Joaquina de Jesus, na calçada defronte à entrada do estacionamento do Supermercado Lopes e a 10 metros do ponto de ônibus;

4- Alameda Vitória Régia – em frente ao Centro Comercial do Cecap (praça);

5- Avenida Jurema, 860 – ao lado da banca de jornal – Jardim Jurema;

6- Avenida Otávio Braga de Mesquita – esquina com a rua Carlos Korkischko;

7- Praça Raul Tabajara – Jardim Rosa de França.

8- Rua Cachoeira, esquina com a avenida Transguarulhense;

9- Avenida Sete de Setembro / praça Santos Dumont, defronte às Lojas Pernambucanas – Vila Galvão;

10- Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.250 – ao lado do Comercial Esperança (praça);

11- Praça Santos Dumont, defronte ao Habib´s – Vila Galvão;

12- Avenida Monteiro Lobato, 4.530 – próximo à Base Aérea – Cumbica;

13- Avenida Emílio Ribas, praça Ana Antonelli (em frente à autopeças Ma Carrão) – Vila Galvão;

14- Praça José Gabriel da Rocha Mina – Cocaia;

15- Alameda Yayá, esquina com a alameda Tutoia (praça);

16- Avenida São Paulo, em frente ao Supermercado Lopes – Itapegica;

17- Avenida Santos Dumont, em frente às Casas Bahia – Cumbica;

18- Rua Flávio de Carvalho (praça) – Jardim Monte Carmelo;

19- Rua Macarani com rua Amélia Rodrigues – Jardim Presidente Dutra;

20- Avenida Mal. Humberto de A. Castelo Branco, praça Carlos Dengler (ao lado da banca de jornal);

21- Rua Maria Candida Pereira, praça Leônidas P. Figueiredo – Itapegica;

22- Rua Julio Prestes com rua Peri – Vila São Judas Tadeu (praça);

23- Avenida Guarulhos, 3.758 – em frente à rua Marechal Rondon;

24- Praça dos Aviadores – avenida Brigadeiro Faria Lima – Jardim Jovaia;

25- Estrada do Sacramento, próximo ao Supermercado X – Conjunto Marcos Freire;

26- Rua Alzimar Vargas Batista com avenida C, 458 – praça – Parque Continental;

27- Avenida Salgado Filho, esquina com a avenida Suplicy;

28- Avenida Paulo Faccini, esquina com a rua Lázaro Bueno de Oliveira – Macedo;

29- Avenida Benjamin Harris Hunnicutt, praça Paulo Hideo Futami – Jardim City;

30- Rua Hélio Manzoni, esquina com a rua Torres Tibagi – Gopoúva;

31- Avenida Emílio Ribas, praça Antônio Nader (próximo à banca de jornal);

32- Terminal Rodoviário Urbano São João. Rua Gonzaga, 88 – Jardim São João;

33- Rua José Maria de Oliveira Morais com rua Otacílio Malheiros – praça Luiz de Camões – Gopoúva;

34- Rua Bela Vista de Goiás, em frente ao Colégio Machado de Assis – Vila Barros;

35- Avenida Silvestre Pires de Freitas com viela Arandu – Parque Primavera;

36- Rua Floro de Oliveira com rua Pedro Fernandes Biscabino (praça) – Vila Rio de Janeiro;

37- Rua Jaime dos S. Augusto Filho com a rua Augusta dos S. Augusto (ao lado da quadra de esportes) – Jardim Palmira.