Entenda a importância da troca de óleo do motor e câmbio do veículo

A troca de óleo é fundamental para o bom funcionamento de qualquer veículo. Isso porque ele é responsável por proteger e lubrificar as peças móveis, evitando desgastes antes do tempo, além de outras funções como controlar o calor gerado pelo motor, fazendo com que não passe para os sistemas.

É importante que o motorista esteja atento ao período de troca do óleo, evitando, assim, maiores gastos com manutenção. “É necessário ter cuidado com o prazo da troca, visto que ela é a vida útil do motor e do câmbio. Ela é, na verdade, uma prática preventiva para não precisar de uma manutenção corretiva. Por isso, precisamos ter cuidado com os prazos de troca de óleo, filtro e fluídos”, disse Edgar Versace, proprietário da Nova Era Troca de Óleo.

De acordo com Versace, a troca de óleo do motor deve ser feita a cada seis meses ou 10 mil km rodados, enquanto o câmbio deve ser feito entre 40 e 60 mil km rodados, de acordo com a recomendação de cada montadora. Para garantir os reparos dentro do prazo é de extrema importância manter um relacionamento com um profissional de confiança. “Os motoristas devem estar sempre atentos ao manual do veículo, procurar sempre uma troca de óleo especializada, levando em conta que, muitas vezes, o barato sai caro, então é importante procurar profissionais qualificados”, disse.

Devo trocar o filtro de óleo frequentemente?

Existe sempre uma dúvida sobre a necessidade de troca do filtro de óleo. De acordo com o profissional, a substituição deve ser feita a cada 10 mil km rodados, junto com o óleo.

“Cada filtro possui uma importância. Por exemplo, o de ar, quando sujo, faz o veículo consumir mais combustível, além de fazer com que perca na potência. Já o de óleo, é importante substituir em toda troca, já que sempre ficam resíduos de óleo velho e sujeiras produzidas pelo motor. O de combustível tem a função de filtrá-lo quando vem do tanque para a parte de injeção. Deixá-lo sujo pode gerar manutenção em toda injeção do carro, desde velas, cabos até a bomba e, por último, o de cabine, que filtra o ar que vem de fora para dentro da cabine do veículo, principalmente, como fumaças, maus-cheiros e folhas”, explica.

