Complexo Hospitalar Padre Bento realiza mutirão de atendimento oftalmológico

Unidade de referência na região do Alto Tietê busca prestar serviços diagnósticos a mil pessoas em dois dias

O Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos (CHPBG) está fazendo um mutirão de atendimento a pacientes com problemas oftalmológicos. A campanha acontece em dois sábados. No último (13/05), foram atendidas 363 pessoas e, no próximo (20/05), a partir das 8h, serão atendidas mais 500.

Segundo o doutor Nelson Santana, diretor técnico do hospital, a iniciativa visa “a avaliação da população para a acuidade visual, determinando a necessidade de prescrição para a correção de imperfeições e ajudando a população a enxergar melhor. Todos irão sair com receitas para fazer seus óculos. Esta ação faz parte de uma campanha para oferecer serviços de ponta à população com qualidade e humanidade”.

No primeiro dia de atendimentos, 25 médicos especialistas do hospital foram destacados para avaliar 500 pacientes chamados para serem beneficiados pelo mutirão, mas houve 137 ausências. Dos pacientes atendidos, os profissionais detectaram que 50 sofriam de catarata.

A doença, que torna opaca o cristalino dos olhos, se dá pelo depósito de proteínas ou pigmentos amarelados na região e pode ter os sintomas aliviados pelo uso de óculos, mas o tratamento definitivo é cirúrgico, para a remoção do cristalino opaco e substituição por uma lente artificial. Os casos identificados foram absorvidos pelo sistema do CHPBG e as cirurgias serão realizadas na própria unidade dentro dos próximos 90 dias.

Estrutura

No próximo dia 7, o Complexo Hospitalar comemora 92 anos de existência, tendo sido fundado em 1931 e incorporado à rede estadual no mesmo ano. A unidade oferece atendimento em clínica médica, clínica cirúrgica, UTI, psiquiatria e emergência.

O CHPBG é o único hospital da região do Alto Tietê com pronto-socorro de oftalmologia, servindo os municípios de Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Suzano e alguns bairros do extremo da Zona Leste, que juntos possuem uma população de mais de 3,5 milhões de habitantes.

O Complexo Hospitalar Padre Bento, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, é referência no atendimento em Dermatologia, Neurocirurgia, Oftalmologia e Bucomaxilo Facial. O hospital atende, em média, 45.711 pacientes por mês, incluindo os que visitam o pronto socorro, os que passam por cirurgia e os que realizam exames.

Além disso, os alunos do programa de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) fazem seus estágios e internato na unidade, assim como os da Universidade Santo Amaro (UNISA). O CHPBG hospeda programas de Residência Médica em Clínica Médica, Dermatologia, Cirurgia Básica, Oftalmologia e Pós-graduação em nível de Especialização em Bucomaxilo e Dermatologia, e nas áreas de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia.

Serviço:

Mutirão de atendimento oftalmológico do Complexo Hospitalar Padre Bento

Data: Sábado, 20 de maio de 2023

Horário: A partir das 8h

Endereço: Av. Emílio Ribas, 1819 – Gopouva, Guarulhos