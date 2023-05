Todas as UBSs abrem neste sábado para coleta de Papanicolau e quatro pelo ‘Saúde Agora’

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos, exceto a Morros e a Cavadas, que estão passando por reformas, abrirão neste sábado (20) exclusivamente para a realização da coleta de Papanicolau. Dessas, as unidades Jardim Munhoz, Belvedere, Jardim Fortaleza e Parque Jandaia atenderão também pelo programa Saúde Agora para oferecer aos munícipes seus serviços tradicionais das 8h às 17h.

Nas quatro unidades abertas pelo Saúde Agora os munícipes poderão fazer curativos, retirar medicamentos, aferir a pressão arterial e a glicemia mediante pedido médico, além de dispensar remédios vencidos e colocar em dia seus compromissos vacinais com os imunizantes contra a covid-19, a gripe, o sarampo, a meningite C e outros incluídos no Calendário Nacional de Imunização.

Para receber os imunobiológicos basta apresentar um documento original com foto e comprovante ou carteirinha de vacinação. Todos os serviços listados podem ser realizados sem agendamento prévio.

A UBS Belvedere fará ainda uma palestra sobre a saúde da mulher, enquanto que a Fortaleza dará orientações de prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Já a UBS Jandaia contará com a distribuição de materiais informativos e uma palestra alusiva ao Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção dos acidentes de trânsito, além de alertar sobre as situações de abuso sexual contra a mulher. A UBS Munhoz, por sua vez, dará dicas de como prevenir os cânceres de mama e de colo de útero.

Coleta de Papanicolau

As demais unidades de saúde estarão abertas exclusivamente para realizar a coleta de exames do colo do útero, conhecidos como Papanicolau. Esse serviço funcionará de maneira mista, oferecendo vagas tanto para as munícipes que fizeram agendamento prévio quanto para aquelas que não agendaram, mas têm interesse em realizar o exame (contanto que tenham realizado a preparação necessária).

Para a realização do Papanicolau é necessário cumprir algumas condições prévias, como abster-se de atividade sexual pelo menos nos últimos três dias antes da coleta, evitar o uso de pomadas ou medicamentos intravaginais, bem como duchas íntimas nas 48 horas anteriores ao exame, e não estar menstruada.

O câncer do colo de útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina no país, atrás apenas do câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres. A doença é provocada pela infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano (HPV), os chamados oncogênicos.

A infecção genital por esses vírus é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença. São sexualmente transmissíveis e podem causar lesões na vagina, no colo do útero, no pênis e no ânus. Em alguns casos ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer. Essas alterações são descobertas facilmente no Papanicolau e curáveis na maioria dos casos. Por isso, é importante a realização periódica do exame preventivo. O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode não apresentar sintomas na fase inicial.

Serviço

UBS Jardim Munhoz

Rua Professor José Munhoz, 474 – Jardim Munhoz

UBS Belvedere

Estrada Municipal, 475 – Jardim Belvedere

UBS Jardim Fortaleza

Rua Hilário Pires de Freitas, 166 – Jardim Fortaleza

UBS Parque Jandaia

Rua Porto Alegre, 446 – Parque Jandaia

Os endereços das demais UBS de Guarulhos podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.