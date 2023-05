Pousada a 1.600m de altitude oferece tranquilidade em chalés entre as montanhas de Gonçalves

Reginaldo Pupo

Gonçalves, no sul de Minas Gerais, é daqueles lugares que você conhece uma vez e quer voltar sempre! Afinal, o contato direto com sua riquíssima natureza, formada por suas montanhas, araucárias, abundante vida silvestre e poluição zero, te prende de uma forma que você até esquece os dias, as horas, os minutos…

Gonçalves oferece uma variada opção de lazer, gastronomia, ecoturismo, esportes de aventura e artesanatos. Embora este segmento não seja tanto explorado turisticamente, é ideal para os amantes do Birdwatching. Nos bairros e na região central, são vários ateliês que produzem e comercializam diversos produtos, como madeiras, bijuterias, confecções em tear, artigos de decoração, pinturas, entre diversos produtos, produzidos com muita criatividade.

Para quem gosta de fortes emoções, o lugarejo, por seu acidente geográfico natural, proporciona a prática de trekking com vista deslumbrante, mountain bike, rapel, escalada e passeios off road. Devido ao seu clima bucólico e rural, um dos passeios mais procurados pelos turistas é a cavalgada, que passa por vilarejos, lugares pitorescos, em meio a araucárias e hortênsias.

Hospedagem nas alturas!

Os meios de hospedagem oferecem aos turistas diversos tipos de acomodações, como pousadas, chalés e casas para locação. A menos de cinco quilômetros do centrinho, a Pousada Ver o Vento possui chalés com vista privilegiada das montanhas, a 1.600 metros de altitude.

Com sorte, dependendo das condições climáticas e da época do ano, é possível contemplar o nascer do sol do deck de madeira dos chalés, que rompe o nevoeiro das manhãs geladas do outono e inverno, resultando em cores quentes. Um cenário bucólico e cinematográfico.

Além do conforto dos chalés, um dos pontos altos da pousada é a vista para as montanhas. Nos decks é possível ficar horas observando a paisagem, ouvindo o som dos pássaros que vivem no entorno, tendo como fundo as araucárias centenárias que são o símbolo da Mantiqueira.

Chalés

A Pousada Ver o Vento possui três categorias, a Standart, Luxo e Master. Essa última é equipada com cama queen, lareira, TV LCD, DVD, frigobar, saleta, hidromassagem, chuveiro com aquecimento a gás, wi-fi e deck com vista para Serra da Mantiqueira. O chalé tem 48m2 e é ideal para casais.

Já o chalé Luxo possui dois cômodos, sendo um quarto e uma sala conjugada com cozinha tipo americana, cama de casal e uma de solteiro, lareira, TV, geladeira, chuveiro com aquecimento a gás, wi-fi e deck com vista para a mata da propriedade. Tem capacidade para três pessoas, que ficam bem confortáveis em seus 51m2.

Mais simples, os chalés Standart são ideais para casais e possuem cama de casal, lareira, TV, saleta com lareira, frigobar, chuveiro com aquecimento a gás, wi-fi, deck com vista para Serra da Mantiqueira.

Café da Manhã

Muito elogiado pelos hóspedes, o café da manhã é servido em um salão envidraçado por onde é possível observar os pássaros e jacus. A farta mesa é composta por pães de forma caseiros, bolos, queijos, frutas, geleias, cereais e sucos. Como entrada são servidos pães de queijo quentinhos.

Após o desjejum, aproveite para fazer uma caminhada pela propriedade, que é toda ajardinada com várias espécies de plantas nativas e flores.

SERVIÇO | POUSADA VER O VENTO

Endereço: Estrada São Sebastião das Três Orelhas, km 5 |Gonçalves (MG)

Contato/Reservas: (35) 99992-7179 ou (35) 99931-0104

Email: [email protected]

Informações: www.verovento.com.br