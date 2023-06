Soldados do Tiro de Guerra combatem a dengue em Guarulhos

Guarulhos já conta desde segunda-feira (5) com o auxílio de 15 soldados do Tiro de Guerra no trabalho de combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus, na região da Ponte Grande. A parceria com a Secretaria da Saúde se estenderá até o próximo dia 20.

Os soldados do Exército formam duplas com os agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para vistoriar imóveis e intensificar a eliminação mecânica de potenciais criadouros.

O trabalho conjunto é realizado das 8h30 às 11h45 e as duplas visitarão nos próximos dias os bairros da região, especialmente aqueles onde as ações ainda não foram intensificadas.

Alerta

A Prefeitura recomenda aos moradores de toda a cidade permitir a entrada dos agentes em sua residência, que estão devidamente identificados com crachás, bem como seguir suas orientações para um eficaz combate contra a dengue, uma vez que a maioria dos criadouros do mosquito Aedes aegypti é encontrada dentro das residências durante o trabalho de vistoria.

Os locais mais comuns com água parada nas residências são vasos de plantas e outros depósitos sem a devida proteção, como ralos, calhas, bebedouro para o consumo de água por animais, garrafas retornáveis, latas e frascos.