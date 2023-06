Conhecida como a Festa dos Santos Populares, em Portugal, a tradicional festa junina da Quinta do Olivardo, acontece nos dias 24 de junho e 1º de julho, das 11h às 22h, com entrada gratuita. Além da bela paisagem local, o evento conta com decoração tradicional, apresentações de quadrilha, fogueira, gincanas e atividades lúdicas para todas as idades, shows ao vivo e gastronomia variada.

No cardápio, pratos e quitutes típicos da data, como canjica, arroz doce, doce de abóbora, paçoca, pé de moleque, pamonha, maçã do amor, bolos de milho, cenoura, fubá, entre outras guloseimas, são presença confirmada. Para completar o menu, iguarias portuguesas como sardinha na brasa, bolinho de bacalhau, linguiça no pão, espetada madeirense, pastel de bacalhau, cuscuz, bolo do caco, caldo verde e o premiado pastel de Belém, também são destaques. Tudo isso regado a muito vinho quente, quentão, chocolate quente, além dos vinhos e suco de uva da Quinta do Olivardo.

“Esperamos o ano inteiro por este evento, que já é conhecido e prestigiado pelo público há anos e é voltado para a família toda, independentemente da idade. Além da quadrilha, nossa festa traz a maior tirolesa da cidade, cama elástica, gincanas, pescaria, tiro ao alvo, argolas e o circuito de aventuras. Aqui, tudo mundo se diverte”, afirma Olivardo Saqui, proprietário da casa.

Entre as gincanas, a Quinta do Olivardo traz o Manjerico, nome em Portugal da brincadeira que substitui o Correio Elegante. Durante a paquera, o interessado entrega um pequeno vaso de barro com um pezinho de manjericão para o pretendente. O presente ainda vem enfeitado com uma dobradura de papel em formato de uma flor de cravo e ao centro, uma bandeirola com um versinho apaixonado.

O restaurante português fica localizado na Rota do Vinho, em São Roque e funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h. Aos sábados e domingos, das 10h às 18h. Nos sábados da festa junina, excepcionalmente, o restaurante fica aberto até às 22h.

Mais informações: (11) 4711-1100 – (11) 98856-3222.

Serviço:

Festa Junina Dia: 24 de junho e dia 1º de julho

Horário: das 11h às 22h

Local: Quinta do Olivardo – Estrada do Vinho, km 4 – São Roque, SP

Instagram: @quintadoolivardo

WhatsApp: (11) 98856-3222