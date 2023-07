CDP 1 de Guarulhos ganhará mural de Eduardo Kobra

O Governo do Estado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o artista Eduardo Kobra – um dos mais renomados muralistas do mundo – formalizaram nesta sexta-feira (28), no Palácio dos Bandeirantes, o projeto “Solta a Arte”, parceria que prevê a pintura de um painel nos muros do Centro de Detenção Provisória I de Guarulhos, na Grande São Paulo.

“Agradeço ao Eduardo Kobra que tem um grande desafio, e que vai, com seu talento mundialmente reconhecido, chamar a atenção para uma realidade que, muitas vezes, passa despercebida. A realidade de quem está no sistema prisional. Das pessoas que estão lá, querem recomeçar e ter uma nova chance. Ficamos muito felizes por receber a comitiva do CNJ, que está encabeçando visitas a vários estados para fazer o diagnóstico do sistema prisional. Contem sempre com o Estado de São Paulo”, afirmou o governador.

A solenidade teve a participação da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ, ministra Rosa Weber, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do STF, Alexandre de Moraes, do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e do secretário estadual de Administração Penitenciária, Marcello Streifinger, além de outros gestores públicas, parlamentares e autoridades do Poder Judiciário e do Ministério Público.

O sistema prisional de São Paulo é o maior do Brasil, com 181 unidades de detenção e população carcerária de 196 mil pessoas. Os parceiros do “Solta a Arte” buscam promover a cultura da paz entre detentos e trabalhadores do sistema prisional, contribuindo para a reintegração das pessoas privadas de liberdade.

O projeto foi idealizado pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Também está alinhado a diretrizes observadas pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas socioeducativas.

A presidente do STF e do CNJ também foi homenageada com a medalha Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria concedida pelo Governo de São Paulo.

Artistas parceiros

O artista Eduardo Kobra é paulistano do Jardim Martinica, na zona sul, e tem obras espalhadas pelos cinco continentes. No ano passado, Kobra inaugurou um mural em uma das fachadas da sede da ONU, em Nova York. Desde 2021, as ações sociais do artista têm a chancela do Instituto Kobra.

Também participa do projeto o gestor artístico Rafael Reisman, que faz a curadoria do muralista inglês Banksy, outro nome de destaque mundial nas artes urbanas. A iniciativa se alinha ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU para a promoção da paz, da justiça e de instituições eficazes.