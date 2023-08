Adolescente coloca a cabeça para fora de ônibus em movimento, bate em poste e morre

Uma estudante morreu ao colocar a cabeça para fora da janela do ônibus e bater em um poste na cidade de Nova Friburgo (RJ). O acidente aconteceu quando Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anos, saiu da escola onde estudava e estava indo para casa.

De acordo com testemunhas, ela se sentou no último banco do lado esquerdo do ônibus e decidiu colocar a cabeça para fora da janela para acenar para alguns colegas que estavam na calçada. Foi nesse momento que o acidente aconteceu. Os passageiros gritaram e o motorista parou o coletivo. Quando os bombeiros chegaram no local, Fernanda já estava morta.