Prefeitura de Guarulhos abre concurso para 48 vagas de agente comunitário de saúde

A Prefeitura de Guarulhos divulgou o edital do concurso público para a contratação de 48 agentes comunitários de saúde. Os interessados precisam ter ensino médio completo e o salário é de R$ 2.771, além de vale-alimentação ou refeição de R$ 1.100 e vale-transporte.

As inscrições serão abertas em 28 de agosto e vão até o dia 28 de setembro. Para participar do concurso os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 72. A responsável pela aplicação das provas será a Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista).

É importante que os interessados leiam atentamente o edital e sigam todas as instruções para participar do processo seletivo. Certifique-se de cumprir todos os requisitos, preparar os documentos necessários e efetuar a inscrição dentro do prazo estabelecido.

Confira o edital no Diário Oficial do município: https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/175162901.pdf.