GCM recebe capacitação sobre inspeção veicular para diminuir furtos e roubos na cidade

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal e do Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos receberam instruções sobre inspeção veicular nas dependências do 15º Batalhão de Ações Especiais de Polícia nesta segunda-feira (28). O objetivo da ação é diminuir a incidência de crimes contra automóveis na cidade.

Uma empresa de tecnologia apresentou orientações teóricas e práticas acerca do uso de um equipamento de diagnóstico inteligente veicular, capaz de identificar componentes e módulos de procedência ilícita. O aparelho irá auxiliar nas atividades de fiscalização e segurança viária, sendo possível detectar peças e equipamentos com queixa de furto ou roubo que estejam em outros veículos. O objetivo é inibir a incidência desses delitos, que proliferam no mercado paralelo e alimentam o crime e os desmanches clandestinos.

Com o uso dos aparelhos pelas forças de segurança em ações cotidianas e operações integradas, a expectativa é a diminuição significativa do comércio ilegal, desmotivando a prática criminosa de furtos e roubos de veículos na cidade. Os equipamentos ficarão por 30 dias na GCM de Guarulhos e nas polícias Militar e Civil para testes. Após o período, um parecer será emitido aos respectivos comandos com as impressões quanto aos fatores de eficácia do produto no âmbito da segurança pública.