Prefeitura lança aplicativo de acionamento direto da Patrulha Maria da Penha da GCM

A Prefeitura de Guarulhos lançou nesta terça-feira (29), no Paço Municipal, o aplicativo SOS Patrulha Mulher para vítimas de violência doméstica assistidas pela equipe fiscalizadora de medidas protetivas da Guarda Civil Municipal (GCM), a Patrulha Maria da Penha. As quase 300 mulheres atendidas pelo programa já foram cadastradas na plataforma e poderão acionar uma viatura com apenas um clique caso notem a aproximação do agressor.

Ao clicar no botão “pedir ajuda”, a vítima acionará um aviso nos computadores da central de atendimento da GCM, que indicará a localização da solicitante por meio do sistema de georreferenciamento implantado no aplicativo. Dessa forma, a viatura mais próxima será encaminhada para socorrê-la. Caso o agressor seja flagrado nas proximidades, será preso por quebra de medida protetiva e conduzido à delegacia.

Presente no lançamento, o prefeito Guti elogiou a iniciativa, que marca os cinco anos da ronda especializada, completados neste mês. “São mais de 12 mil atendimentos e 40 prisões de agressores na última meia década. Temos que combater os problemas do dia a dia e para isso temos bons guerreiros como vocês ao nosso lado”, agradeceu.

A plataforma visa a ampliar o contato direto das vítimas com a ronda 24 horas, que diariamente já efetua um trajeto que contempla os endereços que fazem parte das rotinas dessas mulheres. “O lançamento é mais uma prova de como a Patrulha Maria da Penha cuida muito bem de suas assistidas”, disse o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes.

Denuncie violência doméstica

O aplicativo é instalado diretamente no celular de vítimas assistidas pelo programa e não está disponível para download. Para denunciar violência doméstica e obter informações quanto à assistência da Patrulha Maria da Penha, ligue para a Central de Atendimento à Mulher (180) ou para a GCM pelo telefone 153.

Para acompanhamento psicossocial e orientação jurídica, contate o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica em Guarulhos pelo telefone 2469-1001.

