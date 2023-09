Como chegar ao The Town? Veja opções de trem, metrô e ônibus

O The Town ocorre nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro e deve reunir 100 mil pessoas no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, em cada um dos cinco dias de evento.

O criador do festival, Roberto Medina, já alertou o público de que não é recomendado ir ao evento de carro ou transportes individuais. Conforme explicado por Roberta Medina, filha do empresário e diretora do festival, em evento para imprensa no início do mês, os veículos “vão parar nos bloqueios”.

Como, então, chegar ao The Town? A organização firmou uma parceria com órgãos públicos e privados para que todas as linhas do metrô e trem funcionem por 24 horas durante os dias do festival. Veja quais são as melhores opções:

The Town Express – Ônibus Oficial

O The Town vai oferecer um serviço próprio de ônibus até o festival, com embarque em sete locais da cidade, saídas a cada 20 minutos e desembarque a 300 metros do portão de entrada da Cidade da Música.

As passagens não estão inclusas com o ingresso. Elas podem ser adquiridas pelo site Ingresse.com e custam entre R$ 10 e R$ 50, a depender do ponto de embarque escolhido. Veja as opções:

Terminal Parque Dom Pedro II (Av. do Exterior, s/nº – SÉ)

Terminal Barra Funda (Avenida Mário de Andrade, 664. Barra Funda Junto à estação Palmeiras -Barra Funda do metrô/trem)

Aeroporto de Congonhas (Praça comandante Lineu Gomes – s/n , Vila Congonhas)

Morumbi Parque (Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741 – Jardim Fonte do Morumbi)

Terminal Vila Yara (V. dos Autonomistas, 500 – Vila Yara, Osasco)

Terminal Itaquera – Shopping/Metrô (Avenida Dr. Luís Aires, s/n°)

Terminal Penha (Av. Cangaíba, 130 – Cangaiba)

Trem e Metrô

Para quem vai até o Autódromo de Interlagos de trem e metrô, a melhor opção de desembarque é a Estação Autódromo, que fica a cerca de 700 metros de distância da entrada do festival. São aproximadamente oito minutos de caminhada até o portão de acesso

Lembrando que todas as linhas do metrô e do trem funcionarão 24 horas nos dias do evento. Além disso, as linhas 8 e 9 terão um serviço especial expresso e semiexpresso com trens exclusivos.

Esses trens terão ida e volta para estações específicas em horários pré-determinados, com embarque separado dos serviços regulares e tempo de viagem reduzido.

O serviço precisa ser comprado anteriormente pelos canais oficiais da ViaMobilidade Linhas 8 e 9, com bilhetes entre R$ 15 e R$ 40. Veja mais informações aqui.

EXPRESSO: Estações: (L8) Barueri – (L9) Pinheiros – (L9) Autódromo (Cidade da Música). Tempo previsto até Interlagos: 48min de Barueri e 20min de Pinheiros. Partidas a cada 60min, das 12h às 20h

SEMIEXPRESSO: Estações: (L8) Barueri – (L8) Carapicuíba – (L8/L9) Osasco – (L9) Pinheiros – (L9) Vila Olímpia – (L9) Berrini – (L9) Morumbi – (L9/L5) Santo Amaro – (L9) Autódromo (Cidade da Música). Tempo previsto até Interlagos: 52min de Barueri e 23min de Pinheiros. Idas a cada 60min, das 11h30 às 19h30. Voltas a cada 60min, das 00h às 4h

Carro, táxi ou aplicativos

Como explicado anteriormente, não é recomendado comparecer ao The Town por carro ou transportes individuais, já que as vias no entorno do Autódromo serão bloqueadas. O festival não vai oferecer estacionamento próprio.

Caso você opte por ir de carro, 400 placas de sinalização foram instaladas em toda a cidade para facilitar o acesso ao local. A melhor opção ao chegar no evento é procurar por estacionamentos no entorno das estações de trem e metrô mais próximas. A rede Coopark, parceira do The Town, está oferecendo reservas de estacionamento antecipadas entre R$ 80 e R$ 100. Veja aqui.

Para quem decidir ir de táxi ou com motoristas de aplicativos, a melhor opção é pedir a parada para uma das estações próximas ao Autódromo. Segundo a organização, “serão facilitadas as conexões com serviços de táxi e transportes por aplicativos durante todo o período de funcionamento, em áreas sinalizadas para embarque e desembarque”.