Ingressos comprados para o The Town? Saiba como chegar pela Linha 13-Jade

Com início neste sábado o The Town ocorre nos dias 3,7,9 e 10 deste mês, no Autódromo de Interlagos. Como porta de entrada do estado, o HOJE dá dicas para chegar ao evento saindo de Guarulhos, com a utilização da Linha 13-Jade.

O criador do festival, Roberto Medina, alertou que não é recomendado ir ao evento de carro ou transportes individuais devido aos bloqueios da região. Por isso, a utilização de trens, metro e ônibus oficiais do evento são as melhores opções e a linha 13-jade pode facilitar a sua chegada

Ônibus oficial:

O The Town vai oferecer um serviço próprio de ônibus até o autódromo, com embarque em sete locais da cidade, com saídas a cada 20 minutos. As passagens não estão inclusas no ingresso e custam entre R$ 10 e R$ 50 reais, dependendo do ponto de embarque, e devem ser adquiridas pelo site Ingresse.com.

Veja os pontos de embarque e como chegar a partir de Guarulhos

Terminal Barra Funda (Avenida Mário de Andrade, 664. Barra Funda Junto à estação Palmeiras -Barra Funda do metrô/trem): Embarque nas estações Aeroporto-Guarulhos ou Guarulhos-Cecap em direção ao Terminal Barra Funda.

Terminal Parque Dom Pedro II (Av. do Exterior, s/nº – SÉ): Embarque nas estaões Aeroporto-Guarulhos ou Guarulhos Cecap da CPTM em direção a estação Engenheiro Goulart, com baldeação até a estação Tatuapé, seguindo para a estação Sé, que fica há 11 minutos do Terminal Parque Dom Pedro.

Terminal Itaquera – Shopping/Metrô (Avenida Dr. Luís Aires, s/n°): Embarque nas estações Aeroporto-Guarulhos ou Guarulhos-Cecap em direção a estação Engenheiro Goulart, com baldeação do Tatuapé, seguindo para a estação Corinthias Itaquera.