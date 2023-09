Feira de flores Expo Aflord termina neste final de semana

Flores podem ser compradas por preços bem acessíveis. Orquídeas serão vendidas a partir de R$ 10.

Se você gosta de flores não pode perder a Expo Aflord, uma das maiores feiras do segmento da região, que acontece na cidade de Arujá. Este é o último final de semana do evento, que tem opções de lazer para toda a família.

Das 8h30 às 18 horas, o visitante tem acesso à exposição e venda de flores, ampla praça de alimentação, shows de dança, taiko e música, além de 100 estandes no setor de mini-shopping com brinquedos, importados, utensílios domésticos, vestuário e produtos comestíveis. A Expo Aflord é realizada pela Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord) na Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº – Km 4,5 – PL, Arujá. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente, com desconto, pelo site www.expoaflord.com.br

Um dos pontos mais visitados da Expo Aflord é o pavilhão de exposição, decorado com mais de 20 mil vasos de flores e plantas para homenagear os 30 anos de feira. Materiais reciclados e cenários interativos permitem que o visitante participe da decoração do ambiente. Este ano, o local ganhou um jardim ao ar livre de 1500 pq eumetros quadrados, decorado com mais de 3 mil vasos de flores, além de fonte com carpas e portal japonês (torii).

E se alguma flor ou planta agradar o visitante, ele pode levar para casa a preços bem populares, pois são comercializadas diretamente pelo produtor. No setor de vendas, há espécies disponíveis a partir de R$ 2,00 (suculentas) e orquídeas a partir de R$ 10,00, entre outras variedades com valores bem acessíveis.

Os visitantes podem assistir shows de danças: japonesa, ventre, russa, country e cigana, apresentação de taiko (tambor japonês), de música cantores nikkeis, além de um show de mágica. A programação está no site www.expoaflord.com.br

A Expo Aflord também tem uma ampla praça de alimentação com mais de 30 boxes e 100 estandes com venda de importados, a utensílios domésticos, insumos agrícolas, vestuário. São mais de 100 opções de estandes com diversos produtos e serviços.

Ingressos e estacionamento

Ingressos na bilheteria custam R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 meia-entrada para pessoas acima de 60 anos, estudantes com carteirinha escolar, professores com comprovante de profissão e portadores de deficiência e os inscritos no CAD único da assistência social e um (uma) acompanhante. Criança com até 8 anos, acompanhada de um adulto pagante, tem acesso gratuito ao evento.

Estacionamento R$ 25,00

Quem optar pela comodidade, pode comprar os ingressos on-line no site do evento: www.expoaflord.com.br.

Outras informações telefone/whatsapp: 11 4655.4227

Serviço

Expo Aflord 2023

Último final de semana: 02 e 03 de setembro

Horário: 8h30 às 18 horas.

Endereço: Estrada Av. Pl do Brasil, s/nº – Km 4,5 – PL, Arujá

Informações: telefone/whatsapp: (11) 4655-4227.